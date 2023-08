Vermoedelijke XI’s AZ en Twente: gaat Nederland de Conference League in?

Donderdag, 31 augustus 2023 om 11:18 • Wessel Antes

Naast Ajax komen AZ en FC Twente donderdagavond in actie op het Europese podium. De Alkmaarders zijn met een teleurstellende 1-1 op zak afgereisd naar Noorwegen, waar SK Brann om 19:00 uur de tegenstander is in de laatste play-off voor de Conference League. FC Twente heeft in eigen huis een wonder nodig tegen Fenerbahçe, nadat het vorige week in Istanbul met 5-1 keihard onderuit ging. Ook in Enschede wordt om 19:00 uur afgetrapt. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van trainers Pascal Jansen en Joseph Oosting. Levert Nederland nog een Conference League-deelnemer af?

In het Brann Stadion moet AZ, vorig seizoen nog halvefinalist, alle zeilen bijzetten om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Jansen kan in Noorwegen geen beroep doen op Sem Westerveld, Rome Jayden Owusu-Odoro, Bruno Martins Indi, Wouter Goes, Jordy Clasie, Lewis Schouten en Mexx Meerdink, die allen wegens een blessure niet bij de selectie zitten. Mees de Wit, Tiago Dantas en Myron van Brederode zijn wel weer inzetbaar voor de oefenmeester uit Londen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met name het ontbreken van Clasie is een aderlating, daar hij als controleur normaliter een belangrijke rol speelt bij AZ. Het lijkt erop dat de Alkmaarders donderdag met dezelfde elf starten als een week eerder in het AFAS Stadion. Hatzidiakos zal in Bergen hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van AZ spelen, daar de Griek graag naar het Italiaanse Cagliari wil verkassen.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Hatzidiakos, Møller Wolfe; Mihailovic, De Wit, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Van Bommel.

Twente

De Tukkers lijken reeds uitgespeeld in Europa, daar Fenerbahçe vorige week na de rode kaart van Youri Regeer een behoorlijk maatje te groot was. De Haarlemmer is tijdens de return in Enschede geschorst. Verder moet Oosting het donderdag doen zonder de geblesseerden Joshua Brenet, Mees Hilgers en Gijs Smal. De verwachting is dat Ricky van Wolfswinkel er voorin bijkomt, terwijl Alec Van Hoorenbeeck door de vele afwezigen achterin mogelijk zijn basisdebuut maakt.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Van Hoorenbeeck, Sadilek; Kjølø, Steijn, Vlap; Rots, Ugalde, Van Wolfswinkel.