Mees Hilgers hoort opvallend milde straf na keiharde charge op Lozano

Maandag, 27 november 2023 om 13:01 • Lars Capiau

Mees Hilgers moet de volgende twee competitieduels van FC Twente aan zich voorbij laten gaan. De aanklager betaald voetbal legt de centrumverdediger drie duels schorsing op, waarvan één voorwaardelijk. Het lijkt een milde straf.

FC Twente heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd. Hilgers moet door zijn schorsing de competitieduels met Go Ahead Eagles en Excelsior missen.

Hilgers kwam in de wedstrijd tegen PSV (0-3) met een vliegende tackle hard in op Hirving Lozano. Scheidsrechter Allard Lindhout bestrafte de verdediger eerst nog met een gele kaart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een VAR-ingreep werd de kleur van de kaart echter terecht veranderd in een rode. De Mexicaan kon gelukkig de wedstrijd vervolgen.

Twente, dat driekwart van de wedstrijd, met tien man op het veld stond, kon geen stand meer houden tegen PSV. Uiteindelijk scoorden de Eindhovenaren driemaal.

'Denk even na, man'

Kenneth Perez liet bij Dit was het Weekend weten het geheel eens te zijn met de kaart. Bij de Deense analyticus steeg het ongeloof bij het bekijken van de beelden. "Ai, ai, ai... Mees Hilgers, man, denk even na!"

Volgens Karim El Ahmadi had Hilgers het geluk dat het Lozano was die hij torpedeerde met zijn onbesuisde sliding. "Lozano is het gewend om dit soort tackles te ontwijken. Ik denk dat als het een andere speler is, dat hij gewoon echt zijn been had gebroken."