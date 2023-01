Clubs melden zich massaal bij Bayern München voor Ryan Gravenberch

Donderdag, 26 januari 2023 om 10:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:22

Clubs staan in de rij om Ryan Gravenberch op huurbasis over te nemen van Bayern München, weet Fabrizio Romano. De middenvelder komt amper voor in de plannen van Julian Nagelsmann en moet het vooral doen met invalbeurten, maar heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij niet weg mag. "Hij wordt beschouwd als een belangrijke speler voor de toekomst. Bayern is niet van plan om een huurvoorstel te accepteren", aldus Romano. Eerder meldde Sky Sports al dat een tijdelijk vertrek onbespreekbaar was.

Afgelopen zomer stapte Gravenberch voor bijna twintig miljoen euro over van Ajax naar Bayern. Onder Nagelsmann komt de twintigjarige middenvelder echter maar weinig in actie en moet hij het vooral doen met invalbeurten. Tot nu toe staat de teller op zeventien officiële optredens met in totaal 526 speelminuten. Gravenberch maakte daarin één doelpunt en gaf één assist. Nagelsmann kiest doorgaans voor Joshua Kimmich en Leon Goretzka als controlerende middenvelders.

Bayern have no intention to accept any loan proposal for Ryan Gravenberch in January, as of now. He’s considered an important player for the future. ?? #FCBayern



Many clubs asked for possible loan until June but no green light so far. pic.twitter.com/6ynS0E7LD6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2023

Welke clubs Gravenberch graag tijdelijk zouden willen overnemen is niet bekend. Sky Sports-journalist Florian Plettenberg bracht eerder deze week Liverpool in verband met de Nederlander. The Reds zouden Gravenberch graag op huurbasis naar Anfield halen. Eerder werd zijn naam ook al veelvuldig in verband gebracht met Barcelona. Voor zijn overstap naar Bayern waren Real Madrid en Manchester City in de markt voor de elfvoudig Oranje-international.

Ondanks het gebrek aan speeltijd ziet Bayern voldoende toekomst in Gravenberch, waardoor hij niet mag vertrekken. Omdat hij het afgelopen halfjaar maar weinig aan spelen toekwam, besloot toenmalige bondscoach Louis van Gaal om Gravenberch niet mee te nemen naar het WK in Qatar. In München staat de middenvelder nog tot en met medio 2027 onder contract. Bayern is koploper in de Bundesliga en staat drie punten voor op naaste belager Eintracht Frankfurt.