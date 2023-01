‘Zeer pikante overstap naar Barcelona lonkt na negen jaar bij Real Madrid’

Dinsdag, 24 januari 2023 om 11:55 • Guy Habets • Laatste update: 13:30

Marco Asensio denkt voorzichtig aan een transfervrije overstap naar Barcelona. Dat meldt SPORT. Het Spaanse medium schrijft dat de aanvallende middenvelder van Real Madrid, die deze zomer uit zijn contract loopt, alle opties overweegt en dat een pikante move naar Catalonië ook tot de mogelijkheden behoort. Asensio staat al negen jaar onder contract bij Real.

Het contract van Asensio loopt af en van een verlenging van die verbintenis lijkt het niet meer te gaan komen. De aanvallende middenvelder met Nederlandse roots is namelijk niet tevreden over de aanbieding die hem is gedaan door het clubbestuur van de Koninklijke en houdt alle opties open. Een vertrek naar de Premier League is mogelijk, maar een pikante overstap naar Barcelona is ook een optie voor Asensio. Jorge Mendes, zijn zaakwaarnemer, zou zelfs al met de clubleiding van los Azulgrana hebben gesproken.

Mendes heeft bij meerdere clubs een stevige vinger in de pap en dat geldt ook voor Barcelona. De Portugese agent heeft de naam van Asensio derhalve laten vallen in gesprekken met de Catalanen en er is overlegd of een eventuele overstap mogelijk is. Van een overeenkomst is echter zeker geen sprake en ook Asensio zelf moet nog een beslissing make. Uiteindelijk ligt de beslissende stem bij hem en kan de Spanjaard ook kiezen voor een move naar de Premier League. SPORT noemt geen Engelse clubs met interesse.

In 2014 was de 35-voudig international al dicht bij een transfer naar Barcelona. Als talent van RCD Mallorca werd hij begeerd door de gehele Spaanse top, maar het was Real dat vier miljoen euro voor zijn diensten neertelde en hem naar de hoofdstad haalde. Onlangs werd Asensio nog gevraagd of hij een transfer naar Barcelona nog mogelijk acht. "Ik denk nu alleen aan Real Madrid en ik ben blij hier, maar je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren", zo meldde de aanvallende middenvelder.