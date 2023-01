Ruud van Nistelrooij moet flink puzzelen en voert vier wijzigingen door

Dinsdag, 24 januari 2023 om 17:32 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:47

De opstelling van PSV voor het duel met FC Emmen is bekend. Ruud van Nistelrooij moest flink puzzelen voor zijn basiself, daar hij drie aanvallers mist. In de defensie keert Mauro Júnior terug op de linksbackpositie. Door het ontbreken van Luuk de Jong speelt Guus Til in de spits, en zakt Xavi Simons een linie: hij start op 10. Dit betekent dat Joey Veerman wederom op de bank plaatsneemt. Ook Johan Bakayoko verschijnt aan de aftrap. Hij neemt de plek van Simons als rechtsbuiten over. Het duel aan De Oude Meerdijk in Emmen begint om 18.45 uur.

Voorafgaand aan het treffen met Emmen was al duidelijk dat De Jong niet kon spelen. De spits kwam afgelopen weekend, in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse (1-0), in botsing met Melle Meulensteen en liep een hoofdwond op. “Luuk heeft gelukkig geen hersenschudding. De hoofdwond moet genezen en het is te vroeg om tegen Emmen te spelen. Zaterdag is hij er wel weer bij”, meldde Van Nistelrooij al. Verder was het vooral in de aanvalslinie flink puzzelen voor de trainer, omdat ook Ismael Saibari en Sávio ontbreken.

Achterin heeft Van Nistelrooij minder problemen. Walter Benítez neemt plaats onder de lat. Voor hem spelen van rechts naar links Jordan Teze, Jarrad Branthwaite, Armando Obispo en Mauro. Voor de Braziliaan is het zijn eerste basisplaats sinds oktober van vorig jaar. Toen startte hij in het gewonnen Europa League-duel tegen Arsenal (2-0).

Op het middenveld is er wederom geen plek voor Veerman. Door het ontbreken van De Jong speelt Til als centrumspits. Hij wordt geflankeerd door Bakayoko op rechts en Anwar El Ghazi vanaf links. Voor de jonge Bakayoko is het zijn eerste basisplaats sinds de 7-1 overwinning in de Eredivisie tegen FC Volendam op 31 augustus van vorig jaar. Simons zakt dus een linie en speelt achter Til. Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez completeren het Eindhovense middenveld.

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Veldmate, Dirksen; Veendorp, El Messaoudi, Bernadou; Mendes, Zivkovic, Diemers.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Mauro Júnior; Sangaré, Til, Gutiérrez; Bakayoko, El Ghazi, Simons.