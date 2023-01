PSV is ontevreden en neemt onmiddellijk afscheid van zomerse aanwinst

Maandag, 23 januari 2023 om 18:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:09

PSV neemt per direct afscheid van Ki-Jana Hoever, zo weet het Eindhovens Dagblad maandagavond te melden. De verdediger beschikte in Eindhoven nog over een huurovereenkomst die doorliep tot aan het einde van het huidige seizoen, maar het contract wordt onmiddellijk verscheurd. PSV is ontevreden over de prestaties van Hoever, die terugkeert naar Wolverhampton Wanderers.

Hoever kwam afgelopen zomer op huurbasis over vanuit Engeland. Hoewel hij een groot deel van de voorbereiding meemaakte bij PSV, kon hij in de oefenwedstrijden al niet volledig overtuigen. De rechtsbenige verdediger maakte in de vijf Eredivisie-duels die hij meedeed met de Eindhovenaren geen indruk en mag daarom al voortijdig terugkeren naar zijn werkgever. In alle competities kwam Hoever tienmaal in actie namens PSV.

Het dagblad weet overigens dat Hoever erg goed in de groep lag en dat zijn houding juist is geweest. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de club het vertrek van de rechtsachter gaat opvangen, maar de kans is groot dat er in de huidige transferperiode nog naar een vervanger van buitenaf gezocht wordt.

Rik Elfrink, PSV-watcher namens de krant, vermoedt dat de komst van Fábio Silva naar PSV gerelateerd is aan het plotselinge vertrek van Hoever. Silva wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, terwijl Hoever dus terugkeert naar the Wolves. Mogelijk krijgt PSV met het tijdelijk aantrekken van Silva 'korting' op de huursom van de rechtsachter, die naar verluidt 2,2 miljoen euro bedroeg.