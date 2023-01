Erik ten Hag laat ‘valuable member’ niet naar Newcastle United vertrekken

Maandag, 23 januari 2023 om 13:51 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:58

Manchester United is geenszins van plan om Scott McTominay deze transferperiode naar Newcastle United te laten vertrekken. Dat meldt The Athletic. De Schotse middenvelder zou in de belangstelling staan van de huidige nummer drie uit de Premier League, maar van trainer Erik ten Hag mag hij niet vertrekken. McTominay ligt in Manchester nog tot medio 2025 vast.

The Magpies hebben zich naar verluidt in Manchester gemeld om te praten over een mogelijke winterse overgang van McTominay. De 36-voudig international zou echter niet mogen vertrekken. Trainer Ten Hag ziet in hem een 'valuable member of his squad'. Een vertrek in de winterse transferwindow is dan ook uitgesloten. Newcastle zou in de zomer terug moeten keren om over een eventuele overgang te praten.

Newcastle have held conversations over Scott McTominay. Eddie Howe first looked at signing midfielder last summer. But #MUFC insisting no sales in January + view McTominay as an important member of squad. Might get revisited once season is over.https://t.co/94esLDNNEf — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) January 23, 2023

Volgens The Athletic is Eddie Howe, de trainer van Newcastle, erg gecharmeerd van McTominay. Bij the Red Devils kan de Schot, sinds de komst van Casemiro, niet langer rekenen op een basisplaats. United zou toch niet onwelwillend tegen een eventuele verkoop staan, om zo meer geld vrij te kunnen maken voor nieuwe spelers. Zodoende is het niet uitgesloten dat McTominay aankomende zomer alsnog naar Newcastle vertrekt.

McTominay werd door United opgeleid. Tot op heden speelde hij in totaal 194 wedstrijden in het eerste elftal van United. Daarin was hij achttien maal trefzeker en bereidde hij vijf doelpunten voor. Omdat hij nog tot en met medio 2025 in Manchester vastligt, zal Newcastle zijn contract moeten afkopen. Volgens Transfermarkt ligt de waarde van McTominay op dertig miljoen euro.