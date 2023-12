Pijnlijk shot bij Manchester United: ‘Hij werd compleet in de steek gelaten’

BBC-presentator Mark Chapman heeft hard uitgehaald naar de routiniers van Manchester United. De ploeg van manager Erik ten Hag ging zaterdag met 2-0 onderuit bij West Ham United, waarbij het tweede doelpunt kon worden aangerekend door de jonge Kobbie Mainoo. De tiener ging opzichtig in de fout, maar hoefde niet op steun te rekenen van zijn ploeggenoten.

United kwam op bezoek bij West Ham twintig minuten voor tijd op achterstand, waarna de score niet veel later werd verdubbeld. Bij het tweede doelpunt liet Mainoo de bal onder de voet door glippen. Mohammed Kudus profiteerde en verschalkte André Onana.

?????????? ?? Mo Kudus doet zijn oude leermeester Erik ten Hag pijn: 2-0 ?? ??????? ??????? ? ?? West Ham United - Manchester United ??? https://t.co/4V9Ah3JhJg#ViaplayVoetbal #PremierLeague #WHUMUN pic.twitter.com/HwA633CYL2 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023

Chapman deed verslag van de wedstrijd namens BBC Radio 5 Live en haalde uit naar de routiniers van United nadat de tweede treffer was gevallen. In gesprek met Mark Warburton bekritiseerde hij de rol van ervaren spelers als Bruno Fernandes, Luke Shaw en Jonny Evans.

"Ik heb net de televisiebeelden bekeken, en hij maakt het goed af, Kudus, maar ik val over iets anders. Kobbie Mainoo raakt de bal kwijt, dat kan een jonge speler overkomen, hij rolde gewoon onder zijn voet door", aldus Chapman.

"Dan zie je hem op zijn shirt bijten, omdat hij degene is die de fout heeft gemaakt. En de enige speler die naar hem toekomt om hem een klein tikje te geven is Kambwala, de negentienjarige centrale verdediger die zijn debuut maakt. Geen enkele senior. Een jongen van negentien die zijn debuut maakt!"

Mainoo verscheen voor de tweede wedstrijd op rij aan de aftrap, nadat hij het vorige week zondag mocht laten zien tegen Liverpool. De tiener vormde het middenrif met Scott McTominay en aanvoerder Fernandes.

United leed tegen West Ham zijn dertiende nederlaag van het seizoen in alle competities. Van de laatste zeven wedstrijden werd er slechts één gewonnen. The Mancunians gaan de kerst in als nummer acht van de Premier League.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties