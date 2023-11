Wordt Garnacho gestraft na gorilla-emoji's bij foto Onana? FA geeft update

Dinsdag, 7 november 2023 om 17:25 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:22

Alejandro Garnacho wordt niet geschorst door de Engelse voetbalbond (FA) voor zijn post op X van enkele weken geleden. De negentienjarige aanvaller plaatste toen een foto op het sociale medium van André Onana, die nadat hij een penalty heeft gestopt tegen FC Kopenhagen (1-0 zege) wordt omhelsd door Harry Maguire, Scott McTominay en Garnacho zelf. Bij die foto zette de Argentijn twee emoji’s van een gorilla. The Athletic meldde vervolgens dat de Engelse voetbalbond contact had opgenomen met Garnacho, omdat de post en het gebruik van die emoji’s als discriminerend kon worden ervaren. Nu blijkt dus dat Garnacho geen straf krijgt.

Vlak nadat Garnacho de foto had geplaatst, besloot hij het bijschrift met de twee emoji’s van een gorilla te verwijderen. Even later verwijderde hij zelfs de hele post, maar in de tussentijd hadden verschillende mensen het al opgemerkt. Hoewel de aanvaller totaal geen verkeerde intenties leek te hebben gehad, riskeerde hij wel een straf van de FA.

????| The FA have been investigating into a social media post where Alejandro Garnacho used gorilla emoji’s over a picture as seen below. Here’s what Andre Onana replies with ?? pic.twitter.com/6KeQ3BqEaV — CentreGoals. (@centregoals) October 26, 2023

Die straf blijkt er dus toch niet te komen. De uitleg van Garnacho speelde daarbij een belangrijke rol, zo laat een woordvoerder van de FA volgens The Times-journalist Paul Hirst weten. “We hebben de speler gevraagd naar zijn kant van het verhaal, en hij gaf aan dat hij met het gebruik van de gorilla-emoji’s de macht en kracht van zijn teamgenoten – met name André Onana en Harry Maguire - wilde laten zien. We zijn tevreden over zijn uitleg en de context, dus we starten geen disciplinaire procedure”, vertelt de woordvoerder van de FA onder meer.

“We hebben de speler echter wel herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden omtrent sociale media, en het gebruik van emoji’s die op verschillende manieren kunnen worden opgevat”, is er verder te lezen in de toelichting van de Engelse voetbalbond.

Onana zelf reageerde overigens al vrij snel na de post van Garnacho op alle commotie. “Mensen kunnen niet bepalen waar ik me beledigd door zou moeten voelen”, zei de keeper op sociale media. “Ik weet precies wat Garnacho bedoelde: macht en kracht. Deze kwestie moet niet verder gaan.” Daar gaat de FA nu dus in mee.

Bernardo Silva en Cavani

Eerder werd zowel Bernardo Silva als Edinson Cavani nog wel bestraft voor iets soortgelijks in Engeland. Beiden plaatsten iets op sociale media wat als racistisch kon worden geïnterpreteerd, waardoor ze bestraft werden door de FA.

Silva werd in 2019 voor één duel geschorst door de FA na een grapje richting ploeggenoot Benjamin Mendy op social media. Daarnaast kreeg de Portugees een boete van 50.000 Britse pond, vandaag de dag omgerekend ruim 57.000 euro. Silva plaatste een foto van Mendy als een kind, naast het logo van ‘Chinguitos’, een Spaans snoepjesmerk. In dat logo is een donker stripfiguur te zien. Mendy kon erom lachen, maar de FA dus niet.

Een jaar later, in 2020, werd toenmalig Man United-speler Cavani voor drie duels geschorst nadat hij op Instagram ‘Gracias negrito’ had geschreven richting een vriend, die hem had gefeliciteerd met zijn doelpunt. Hoewel de term ‘negrito’ in Uruguay soms gebruikelijk is om naasten mee te begroeten, besloot de FA om Cavani dus te schorsen.