Spitsenprobleem voor PSV na slecht nieuws uit ziekenboeg en bestuurskamer

Maandag, 23 januari 2023 om 12:40 • Guy Habets

PSV kan dinsdagavond in de uitwedstrijd bij FC Emmen niet beschikken over Luuk de Jong. Dat heeft Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, maandag gezegd op een persconferentie. Omdat ook nieuwe aanwinst Fábio Silva waarschijnlijk nog niet in actie mag komen, zal de oefenmeester voor een andere optie in de spits moeten kiezen.

De Jong viel tijdens de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse uit met een hoofdblessure. Van Nistelrooij geeft aan dat het niet gaat om een hersenschudding, maar dat zijn aanvalsleider wel even rust moet houden. De hoofdwond moet nog even genezen. De wedstrijd tegen Emmen van dinsdagavond komt derhalve te vroeg, maar in Eindhoven verwacht men dat De Jong zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles wel weer kan spelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het treffen met de club uit Deventer kan ook de debuutwedstrijd van Fábio Silva gaan worden. De Portugese spits zal op huurbasis naar het Philips Stadion gaan verkassen, maar de deal is nog altijd niet rond. Er wordt nog gesproken met Wolverhampton Wanderers, de broodheer van de spits, en Anderlecht. Dat is de club die nu beschikt over de diensten van Silva. Als de laatste plooien zijn gladgestreken, komt de aanvaller naar Eindhoven. De wedstrijd tegen Emmen zal waarschijnlijk wel te vroeg komen.

Dat betekent dat Van Nistelrooij dinsdagavond voor een andere oplossing in de punt van de aanval zal moeten kiezen. Met spelers als Anwar El Ghazi, Xavi Simons en Yorbe Vertessen heeft de coach uit Geffen opties, maar dat zijn allemaal spelers die op andere posities beter uit de voeten kunnen. Het binnenhalen van Silva zal de mogelijkheden van Van Nistelrooij in de spits vanaf zaterdag uitbreiden. De wedstrijd tussen Emmen en PSV op de Oude Meerdijk begint dinsdag om 18.45 uur.