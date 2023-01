Borst gebruikt nieuws tijdens Klassieker om ‘redder’ voor Ajax te tippen

Maandag, 23 januari 2023 om 07:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:51

Hugo Borst oppert een terugkeer van Louis van Gaal bij Ajax. Het nieuws dat de 71-jarige keuzeheer niet in beeld is om Roberto Martinez op te volgen bij België bracht de columnist op dat idee. Borst stelt in het Algemeen Dagblad dat een terugkeer van Van Gaal in iedere functie in Amsterdam wenselijk is – behalve, opvallenderwijs, in die van hoofdtrainer. "Alfred Schreuder treft zeker blaam, maar niet de meeste blaam."

Het oorspronkelijke idee was dat Van Gaal na het WK in Qatar weer met pensioen zou gaan. De gevierde oefenmeester wilde een terugkeer als trainer vlak voor het eind van het toernooi echter niet uitsluiten. "Het kan zijn dat ik doorga. Ik ben 71, maar zie er nog wel uit als een God", sprak Van Gaal op een persconferentie. Geruchten over een eventueel bondscoachschap met België staken de kop op, maar daaraan kwam zondag een eind.

Sven Jacques, die als lid van een speciale taskforce belast is met het vinden van een opvolger voor Martínez, verwees de link met Van Gaal resoluut naar de prullenbak. "Er zijn contacten gelegd en de gesprekken lopen. We hopen snel met twee namen (voor de bondscoach en de technisch directeur van België, red.) te komen, maar de kwaliteit is belangrijk, niet dat het snel gebeurt", zei Jacques bij het programma Eleven Sports, daarbij ontkennend dat er gesprekken met Van Gaal gevoerd werden.

Het bracht Borst op ideeën. "Ik klikte het bericht aan, want ik verloor steeds mijn belangstelling voor Feyenoord - Ajax", schrijft de columnist. "Ajax leek, vooral de eerste helft, op Cambuur. Ik dacht aan mensen die dat zouden kunnen repareren. Cruijff, Ten Hag en Van Gaal. Maar ja, de een dood, de ander voorlopig verloren aan de Premier League en Louis... Die is vrij! Hem rest niets anders dan Ajax bij de hand te nemen. Maakt niet uit in welke hoedanigheid. Als vervanger van de onzichtbare algemeen directeur Edwin van der Sar? Prima. Als technisch directeur? Goed plan. Als controleur in de raad van commissarissen? Kan ook. Als (on)bezoldigd adviseur? Alles is goed", stelt Borst.

Alleen Schreuder moet zijn optiek blijven zitten. "Alfred Schreuder treft zeker blaam, maar niet de meeste blaam. Bovendien: wie zou hem nu moeten opvolgen? Michael Reiziger? John Heitinga? Het duo Reiziger-Heitinga? Niemand krijgt oude, apathische, haperende, twijfelende of op Ajax uitgekeken voetballers aan de praat. Dit lijkt een verloren seizoen. De Europa League is eigenlijk de hoofdprijs. Ik vraag me af of Louis van Gaal van deze selectie chocola zou kunnen maken", luidt het steenharde oordeel van de columnist. Van Gaal was bij Ajax al in meerdere functies actief: als assistent, hoofdtrainer en technisch directeur. In 2012 zou hij als algemeen directeur aan de slag, waar het vanwege een conflict met Johan Cruijff echter nooit van kwam.