Sjoerd Mossou (AD) over kritiek Berghuis: ‘Grappige omkering van zaken...’

Zondag, 22 januari 2023 om 22:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:22

Sjoerd Mossou kan zich niet vinden in de harde kritiek van Steven Berghuis op zijn krant het Algemeen Dagblad. De journalist verdedigt zich op Twitter tegen de uitlatingen van de aanvallende middenvelder van Ajax, die het dagblad na de Klassieker (1-1) beschuldigde van het opstoken van de Feyenoord-fans. "Een grappige omkering van zaken", vindt Mossou.

Berghuis werd ernstig bedreigd voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Feyenoord, zijn eerste Klassieker in een volle Kuip als speler van Ajax. "Het Algemeen Dagblad, waar hele verstandige mensen werken, ook mensen met kinderen, dat het verstandig vindt om een foto van mij in een Ajax-shirt, schreeuwend, op de cover te doen", zei Berghuis bij ESPN. "Zou dat helpen, denk je? Helemaal hier in Rotterdam." Het raakt Berghuis zichtbaar. "Deze week heeft wel impact op mij gehad en ook op mijn familie. Mensen worden zo opgehitst door de media. Dat heeft veel impact op mij."

Grappige omkering van zaken weer dit. Complete nettenkooi gebouwd rondom tribunes, mensen opgepakt, bus anoniem bestickerd, allerlei bedreigingen gemeld, maarrrrr: 'de media' maken het te groot. 'We' doen echt niet alles goed, verre van zelfs, maar hou op nou hoor. ?? https://t.co/WibnlyoMp0 — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) January 22, 2023

Mossou kan zich totaal niet vinden in die lezing. "Complete nettenkooi gebouwd rondom tribunes, mensen opgepakt, bus anoniem bestickerd, allerlei bedreigingen gemeld, maarrrrr: 'de media' maken het te groot", schrijft de journalist op Twitter. "'We' doen echt niet alles goed, verre van zelfs, maar hou op nou hoor." Mossou besluit de tweet met een lach-huil-emoji.

De journalist bestrijdt dat het Algemeen Dagblad 'olie op het vuur' zou hebben gegooid in aanloop naar de Klassieker. "We maakten vrijdag de twee belangrijkste sportpagina’s vrij om de Feyenoord-top en clubicoon alle ruimte te bieden voor de-escalatie." Met die laatste persoon doelt Mossou op John de Wolf, die de fans in de vrijdageditie van AD Sportwereld opriep zich te gedragen. Uiteindelijk bleven ongeregeldheden rondom de Klassieker uit.

Mossou is niet alleen negatief over de uitlatingen van Berghuis. "Oprecht, prima interview Berghuis. Rol van media mag best benoemd worden, ook een fotokeuze op onze cover. Die foto was op zich niet heel schokkend volgens mij, maar had wellicht neutraler gemogen. Die discussie is ook op redactie gevoerd. Maar de kern van dit gedoe ligt natuurlijk niet bij de media, maar bij de idioten achter de vele extreme bedreigingen zelf. ('Don't shoot the messenger'.) Maar Berghuis mag zich in zijn emotie best uiten hoor, ook met wat minder nuance. Uitdelen en incasseren, hoort erbij."