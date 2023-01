Hans Kraay tegen Bijlow: ‘Had jij het ook niet te doen met Berghuis?’

Zondag, 22 januari 2023 om 18:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:15

Het gelijkspel van Feyenoord tegen Ajax (1-1) in de Klassieker voelt voor Justin Bijlow als een verlies. De doelman moest twintig minuten voor tijd vissen toen Mats Wieffer het laatste zetje gaf na een teruggetrokken kopbal van Davy Klaassen. Bijlow is, net als Arne Slot, van mening dat Feyenoord ruim een uur goed heeft gevoetbald. In de fase dat Ajax beter in het spel kwam, maakten de Amsterdammers de gelijkmaker.

Hans Kraay junior zag Bijlow vlak voor het interview 'omarmend' met Berghuis. De aanvaller annex middenvelder van Ajax keerde voor het eerst terug in de Kuip met publiek. Tijdens de vorige editie in Rotterdam waren er geen supporters welkom vanwege de coronapandemie. "Wat heb je tegen hem gezegd?", aldus Kraay. "Nu net eigenlijk niks", antwoordt Bijlow. "Had jij het ook niet met hem te doen?", gaat Kraay verder. "Ik was er eigenlijk niet echt mee bezig, eerlijk gezegd. Op dit moment eigenlijk niet", reageert Bijlow.

Geëmotioneerde Steven Berghuis openhartig over berichtgeving: “Mijn oma stuurt mij vanochtend dat ze bezorgd is“ — ESPN NL (@ESPNnl) January 22, 2023

Bijlow zag een Feyenoord met 'heel veel energie dat zeker de eerste zestig minuten de overhand had in de wedstrijd'. "Niet op basis van uitgespeelde kansen, maar wel met meer kansen dan de tegenstander. Daarna kwam Ajax iets meer in het spel. Ik denk dat zij iets makkelijker de vrije man konden vinden. Wij probeerden er wel druk op te krijgen, maar het is een ploeg met kwaliteit die er onderuit kan voetballen. In de tweede helft was het iets minder en zie je dat het gelijk opgaat. Op het laatste moment kregen wij nog een kans (via Santiago Giménez, red.). Het is jammer dat we die niet benutten."

Volgens Bijlow overheerste in de kleedkamer een stemming alsof er verloren was. "We dachten, zeker na het eerste uur en die laatste kans, dat we hadden kunnen en misschien wel moeten winnen. We waren niet blij na de wedstrijd, dat is logisch. We zijn niet blij met een punt, we gaan altijd vol voor de winst. Ajax op acht punten achterstand zetten wilde natuurlijk iedereen. Niet alleen Ajax, ook de rest van de ploegen willen we achter ons houden. Als je ziet hoe wij de eerste helft speelden, zoveel kracht met de supporters. Dat heeft ons op een positieve manier gesteund. Het is jammer dat we ze geen drie punten konden geven."