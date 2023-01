Overmars haalt man met 36 Eredivisie-doelpunten naar Royal Antwerp

Zaterdag, 21 januari 2023 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:53

Gyrano Kerk speelt de rest van het seizoen voor Royal Antwerp, zo maakt zijn club Lokomotiv Moskou bekend. De aanvaller wordt voor een halfjaar gehuurd. Sportief directeur Dmitry Ulyanov van Lokomotiv heeft de transfer bevestigd, een bevestiging van Antwerp laat vooralsnog op zich wachten. Kerk is sinds de zomer van 2021 actief in Rusland, nadat hij voor zo'n zeven miljoen euro de overstap maakte van FC Utrecht.

De bevestiging laat vermoedelijk niet snel op zich wachten, daar Kerk het trainingskamp van Lokomotiv in Abu Dhabi al heeft verlaten. De buitenspeler ondervindt bij zijn Russische werkgever veel concurrentie op zijn positie en zou uit zijn op meer speeltijd. Die mogelijkheid heeft hij bij Antwerp, waar hij onder de vleugels van Mark van Bommel komt te werken. Kerk verscheen dit seizoen in elf van de zeventien wedstrijden aan de aftrap bij Lokomotiv. Daarin was hij twee keer trefzeker.

De FIFA-regeling omtrent de inval van Rusland in Oekraïne gaf Kerk vanaf maart vorig jaar de mogelijkheid om tijdelijk uit te komen voor een club buiten Rusland. De aanvaller besloot daar geen gebruik van te maken en bleef zijn club trouw, maar maakt nu dus toch een tijdelijke uitstap. Het contract van de flankspeler loopt bij Lokomotiv nog door tot medio 2025, waardoor hij in principe na dit seizoen terugkeert in Rusland. Antwerp heeft geen optie tot koop weten te bedingen bij de onderhandelingen.

Kerk doorliep de jeugdopleidingen van onder meer Telstar en Haarlem, alvorens hij in 2012 bij FC Utrecht terechtkwam. Bij de Domstedelingen wist hij in eerste instantie niet door te breken, waarna een huurperiode bij Helmond Sport volgde. Vanaf het seizoen 2017/18 werd hij een vaste waarde. In totaal kwam de aanvaller tot 175 officiële wedstrijden in het shirt van Utrecht, waarin hij 42 keer wist te scoren en 43 keer als aangever fungeerde. In de Eredivisie was hij 36 keer trefzeker. In de zomer van 2021 maakte hij voor zeven miljoen euro de overstap naar Lokomotiv.