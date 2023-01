Misgelopen Feyenoord-doelwit past zich naadloos aan: ‘Hij verrast de hele club’

Donderdag, 19 januari 2023 om 10:37 • Wessel Antes • Laatste update: 10:39

Wilfried Gnonto heeft zich binnen korte tijd razend populair gemaakt bij de aanhang van Leeds United. De negentienjarige Italiaan, die de gehele zomer aan Feyenoord werd gelinkt, past zich in Engeland naadloos aan. Woensdagavond was de buitenspeler goed voor twee doelpunten in het FA Cup-duel met Cardiff City (5-2). Met name het eerste doelpunt na 26 (!) seconden was zeer fraai en na de wedstrijd werd Gnonto dan ook bedolven onder complimenten.

De bekerwedstrijd tegen Cardiff was pas nauwelijks bezig toen Gnonto al het net wist te vinden. De Italiaan besloot een heerlijke crosspass van Rodrigo direct op zijn pantoffel te nemen en liet daarmee doelman Jak Alnwick kansloos. Teamgenoot Patrick Bamford is onder de indruk van Gnonto zijn eerste maanden bij de club. “Wilfried is een fantastisch joch. Hij is heel nederig en down to earth en daarom mag iedereen hem heel graag. Hij wordt elke wedstrijd beter”, liet de routinier weten tegenover BBC.

Uit lukte het Leeds niet, maar na 26(!) seconden staat het 1-0 ??????#ZiggoSport #LEECAR pic.twitter.com/jBYJL6qxlN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2023

Bamford had verwacht dat Gnonto langer de tijd nodig had om zich aan te passen. “Hij kwam hier binnen als belofte voor de toekomst, maar heeft de hele club verrast. We wisten wel dat hij potentie had door een paar interlands bij Italië. Nu laat hij dat elke wedstrijd zien.” Ook manager Jesse Marsch geniet van Gnonto. “Hij is een zeer intelligent, bescheiden, geaard mens die zich wil verbeteren en hard wil werken en gelooft in het proces dat wij voor hem hebben gecreëerd.”

Gnonto stond de gehele zomer op het wensenlijstje van Feyenoord, maar werd in eerste instantie niet gehaald omdat FC Zürich mikte op zo’n tien miljoen euro. Trainer Arne Slot zag daarnaast meer een spits in de rechtspoot, terwijl hij echt iemand voor de flanken wilde aantrekken. Uiteindelijk kwam Igor Paixão voor zo’n vijf miljoen euro naar De Kuip toe. Gnonto werd gedurende de transferzomer steeds goedkoper en vertrok uiteindelijk pas op 1 september naar Leeds toe. The Peacocks betaalden uiteindelijk slechts 4,5 miljoen euro voor de achtvoudig international van Italië.