Derksen is juist mild voor de leiding van Ajax en pakt Blind hard aan

Woensdag, 18 januari 2023 om 23:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:57

Het hele verhaal rondom de breuk van Ajax met Daley Blind en diens ruzie met trainer Alfred Schreuder wordt woensdagavond uitgebreid besproken in Vandaag Inside. René van der Gijp vind het vooral sneu dat er nu over en weer met modder wordt gegooid. Blind beweerde bijvoorbeeld in het Algemeen Dagblad dat het een leugen is van Schreuder dat er vorig jaar zomer over een eventuele reserverol is gepraat. Johan Derksen legt de schuld grotendeels bij de verdediger zelf.

"Wat Schreuder gedaan heeft bij Blind is heel klein", zo analyseert Van der Gijp de onenigheid tussen trainer en speler. "Heel sneu voor eigenlijk een middelmatige trainer." Presentator Wilfred Genee voegt toe dat Blind van mening is dat Schreuder het persoonlijk heeft gemaakt na de ruzie in de kleedkamer in de rust van het uitduel van Ajax met RKC Waalwijk in oktober. Derksen denkt dat Schreuder zelf ook wel weet dat hij fout is geweest door Blind als enige WK-ganger geen succes te wensen. "Hij is daar ook wel achter, dat hij dat niet goed aangepakt heeft."

"Maar de andere kant van de medaille is: als de complete directie van Ajax tegen Blind zegt: 'na de winterstop heb jij geen toegang meer tot de training en je krijgt een vrije transfer, want we willen dat je weggaat'. Kijk, we hebben niet de beste directie bij Ajax zitten, maar het zijn ook geen idioten", neemt Derksen de leiding van Ajax enigszins in bescherming. "En dat betekent dat hij (Blind, red.) zich in die groep heel vervelend opgesteld heeft. Dat druppelde af en toe ook door, dat hij met niemand meer communiceerde, alleen met Klaassen. Hij was in zijn eer aangetast. zijn ego was gekrenkt. Hij stond in zijn idee ver boven iedereen", richt de vaste tafelgast van de talkshow zijn pijlen juist op Blind.

Van der Gijp is een stuk milder voor Blind. "Je bent eerste linksback en binnen een week ben je de vierde. Dan zit Rensch voor je, dan zit Wijndal voor je, dan zit Bassey voor je. Die waren het, denk ik. Ja, dat kan echt niet." Derksen heeft gelijk een antwoord klaar: "Een halfjaar eerder hebben we hier al zitten zeuren, en iedereen uit de media, dat het eigenlijk niet meer kon. Dat het een kwetsbare plek was in de Ajax-verdediging. Op een gegeven moment moet een trainer iemand vervangen, met Tadic krijg je hetzelfde verhaal." Van der Gijp haalt twee dingen aan om zijn mening kracht bij te zetten.

Daley Blind beschuldigde Alfred Schreuder zelfs van leugenachtig gedrag.

"Heb je een betere? Dan heb je geen probleem. En anders moet je zeggen: 'jongens, luister: hij mist snelheid, natuurlijk wordt hij eens in de twee, drie wedstrijden overlopen. Dat nemen we op de koop toe'. Daar kan je niks aan doen. Hetzelfde dat ik altijd bij Schuurs vond", trekt Van der Gijp een vergelijking. "Die maakte weleens een foutje, ja. Dat zat er bij hem in. Varane doet dat ook." Dat toenmalig Marc Overmars Blind had toegezegd om mee te denken over een rol na diens loopbaan zegt Derksen niet zoveel. "Aan mondelinge toezeggingen heb je geen reet."

Van der Gijp verlegt de aandacht tot slot naar Schreuder. "Als je bij een prestigieuze club als Ajax zit, zit jij er niet voor Alfred Schreuder. Dan zit je daar als uithangbord van een club. Hetzelfde als Klopp bij Liverpool en Guardiola bij Manchester City. En als dan een speler als Blind afscheid komt nemen met zo'n status en met 99 interlands en je loopt niet naar beneden, dan hoor je daar eigenlijk niet thuis." Derksen kiest er juist weer voor om Blind te bekritiseren. "Als hij zich fatsoenlijk gedragen had in die hele organisatie, had hij een koninklijk afscheid gekregen. Want Van der Sar en de technische staf hebben niets tegen die jongen. Maar die hebben toch gezegd dat hij weg moest en niet meer mocht trainen. Want hij was een sfeerverpester", aldus Derksen.