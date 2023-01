Driessen onthult: ‘Tadic heeft van Schreuder hetzelfde bericht gehad als Blind'

Woensdag, 18 januari 2023 om 00:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Alfred Schreuder heeft tegen Dusan Tadic gezegd dat hij het risico loopt om gewisseld te worden, weet Valentijn Driessen. In gesprek met De Telegraaf heeft de trainer van Ajax gezegd dat hij spijt heeft over de wijze waarop hij afscheid heeft genomen van Daley Blind, die niet meer op speeltijd kon rekenen in Amsterdam en na contractontbinding vertrok naar Bayern München. Volgens Driessen heeft Schreuder in de openingsfase van het seizoen niet alleen tegen Blind gezegd dat hij een twijfelgeval is, want ook Tadic heeft die boodschap gekregen.

Dinsdagavond publiceerde De Telegraaf een interview met Schreuder, die aangeeft spijt te hebben van de omgang met Blind bij het diens afscheid. “We zaten in vergadering en wisten niet zeker of hij kwam. Vervolgens was hij er wel. Als ik dan kritisch op mezelf ben, had ik zeker naar hem toe moeten gaan”, zo blikte Schreuder terug in gesprek met de krant.

Naar aanleiding van de publicatie van het interview vertelt Driessen tijdens het praatprogramma meer over de gesprekken tussen Schreuder en enkele spelers. “‘Het kan zijn dat er een moment komt dat ik je toch ga wisselen’, zei Schreuder tegen Blind toen bekend werd dat Owen Wijndal gehaald werd.” René van der Gijp is benieuwd of er meer spelers zijn die hetzelfde bericht hebben gehad en vraagt naar Tadic.

“Tadic heeft dezelfde boodschap gekregen”, bevestigt Driessen, die aangeeft dat Schreuder tegen de aanvaller had gezegd dat hij weleens op de bank kon gaan belanden vanwege de komst van Steven Bergwijn. “Door het vertrek van Antony besloot Schreuder te gaan schuiven met de Serviër, die aan de rechterkant belandde. Die spelers weten dat het einde in zicht is en dat heeft Schreuder ook met hen overlegd”, aldus de journalist.