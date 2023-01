Ajax definitief zonder Rensch in Klassieker; wel goed nieuws voor Hlynsson

Dinsdag, 17 januari 2023 om 12:10 • Sam Vreeswijk

Ajax moet het komende zondag in De Klassieker definitief stellen zonder Devyne Rensch. De verdediger kreeg zaterdag rood tegen FC Twente (0-0) en is akkoord gegaan met het voorstel van de aanklager betaald voetbal voor één wedstrijd schorsing. De aanklager kwam overigens ook met goed nieuws voor de Amsterdammers, want de rode kaart die Kristian Hlynsson kreeg in het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met De Graafschap is geseponeerd.

Rensch trok in de wedstrijd tegen Twente na ruim een half uur Ricky van Wolfswinkel naar de grond en belemmerde daarmee een vrije doortocht voor de spits. Dat kwam hem op een rode kaart te staan en daardoor moet de negentienjarige stopper De Klassieker dus aan zich voorbij laten gaan. Overigens raakte Rensch bij zijn actie ook geblesseerd, dus het was de vraag of hij de wedstrijd in De Kuip überhaupt kon halen.

?? Rood voor Devyne Rensch in de 35e minuut, Ajax verder met 10 man tegen FC Twente! ??#ajatwe pic.twitter.com/aTnHMtfepj — ESPN NL (@ESPNnl) January 14, 2023

Waar Rensch doorgaans als rechtsback wordt opgesteld, koos trainer Alfred Schreuder er in de afgelopen drie duels van Ajax voor om hem in het centrum op te stellen. Tegen NEC (1-1) en Twente vormde hij het hart van de verdediging met Jurriën Timber, terwijl in het TOTO KNVB Bekerduel met FC Den Bosch (0-2) Calvin Bassey naast hem stond. Voor het duel met Feyenoord zal Schreuder dus op zoek moeten naar een nieuwe combinatie.

Hlynsson wordt niet geschorst, Viereck wel

Jong Ajax ging afgelopen vrijdag hard onderuit in de Keuken Kampioen Divisie, door op bezoek bij De Graafschap met 3-0 te verliezen. De ploeg van trainer John Heitinga eindigde het duel bovendien met negen man, daar zowel Hlynsson als Neal Viereck een rode kaart kreeg. Hlynsson zag rood nadat hij een slaande beweging zou hebben gemaakt richting Jeffry Fortes, maar de aanklager betaald voetbal kon zich daar niet in vinden en besloot de kaart te seponeren. Viereck, die een minuut na zijn invalbeurt aan de noodrem trok, wordt voor een wedstrijd geschorst. Daardoor zal hij er niet bij zijn als Jong Ajax het komende maandag op De Toekomst opneemt tegen Roda JC.

?? Een opmerkelijke rode kaart voor Kristian Hlynsson.



Terecht of onterecht? ?? pic.twitter.com/mKu2IRKZGq — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2023