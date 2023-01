Ten Hag verrast met Malacia en Shaw; Martínez en Antony op de bank

Zaterdag, 14 januari 2023 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:53

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de Manchester Derby. Vanaf 13.30 uur nemen the Mancunians het in eigen huis op tegen stadgenoot en aartsrivaal Manchester City. Ten Hag heeft weer de beschikking over Anthony Martial. De spits is net op tijd hersteld en begint in de punt van de aanval. Voor de deze week aangetrokken Wout Weghorst komt het duel te vroeg. Hij zit niet bij de wedstrijdselectie.

De opstelling van United kent een aantal verrassingen. Martial wordt in de voorhoede geflankeerd door Marcus Rashford en vermoedelijk Bruno Fernandes. Antony zit op de bank. Rashford is volledig opgebloeid onder Ten Hag en was in zijn laatste zes wedstrijden trefzeker (zeven goals). Op het middenveld moeten Casemiro en Fred voor de controle zorgen. Christian Eriksen is de meest vooruitgeschoven middenvelder. Ten Hag maakte vrijdag tijdens de persconferentie bekend dat Donny van de Beek dit seizoen niet meer in actie komt door een knieblessure.

In de achterhoede is er opvallend genoeg geen plaats voor Lisandro Martínez. Ten Hag kiest op de linksbackpositie voor Tyrell Malacia. Luke Shaw en Raphaël Varane moeten Erling Braut Haaland van scoren zien af te houden. De Noorse superster was dit seizoen al 21 keer trefzeker en goed voor drie assists in de Premier League en is hard op weg om alle records te brengen. De rechtsbackpositie wordt bij afwezigheid van Diogo Dalot bekleed door Aaron Wan-Bissaka. David de Gea verdedigt als vanzelfsprekend het doel van United.

De reserverol van met name Martínez is opvallend te noemen. De Argentijn verscheen zaterdagochtend nog prominent als uithangbord op de Matchday-post. Martínez stond in de EFL Cup tegen Charlton Athletic gewoon in de basis en speelde de volledige wedstrijd, maar zal nu dus genoegen moeten nemen met een reserverol. Ook Antony is er niet bij vanaf het begin. De Braziliaan wordt aan de rechterkant vermoedelijk vervangen door Bruno Fernandes, die tevens de aanvoerdersband draagt. United speelt op papier met vier middenvelders.

City zal zich willen revancheren van de 2-0 nederlaag tegen Southampton in de EFL Cup. Kevin De Bruyne, Haaland, Rodri, Nathan Aké en Manuel Akanji kwamen tegen de hekkensluiter van de Premier League allemaal als invaller binnen de lijnen om uitschakeling te voorkomen, maar dat mocht niet baten. Het vijftal staat tegen United wel in de basis. Ederson, Bernardo Silva en Riyad Mahrez waren helemaal niet nodig tegen Southampton, maar ook zij starten ditmaal. John Stones en Ruben Días zijn er vanwege blessures niet bij.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred, Eriksen; Fernandes, Rashford, Martial.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Aké, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Silva; Mahrez, Haaland, Foden.