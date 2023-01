‘Als Edson Álvarez ooit vertrekt, dan heeft Ajax zijn opvolger al in huis’

Vrijdag, 13 januari 2023 om 08:20 • Paul Jeursen • Laatste update: 08:20

Middenvelder Kian Fitz-Jim van Ajax heeft grote indruk gemaakt op Henk Spaan. Tijdens de bekerwedstrijd van de Amsterdammers tegen FC Den Bosch (0-2 winst) was de columnist onder de indruk van het spel van de jongeling. In zijn column in Het Parool geeft hij de 19-jarige middenvelder het rapportcijfer 8+. Mocht Edson Álvarez ooit uit Amsterdam vertrekken, dan heeft Ajax zijn opvolger volgens Spaan al in huis.

Echt veel zin om het bekerduel van afgelopen woensdag te aanschouwen had Spaan niet. “Had ik zin om naar Den Bosch - Ajax, een bekerpotje in de regen, te gaan kijken? Eigenlijk niet en velen met mij”, zo schreef hij. Uiteindelijk keken er 290.000 mensen naar het duel, zo bleek uit kijkcijfers van ESPN en dat is inderdaad aan de relatief lage kant voor een wedstrijd van de Amsterdammers.

Middenvelder Fitz-Jim zorgde er uiteindelijk voor dat Spaan toch met plezier naar de wedstrijd keek. “Wie nam daar de bal aan op kousenvoeten? Wie had alles gezien voordat hij de pass ging geven? Wie verving Álvarez alsof hij al jarenlang die plek bezette? Wie heroverde ballen en passte met precisie? Dat was een jongen van negentien jaar die Kian Fitz-Jim heet', schreef Spaan lovend. Om daaraan toe te voegen: “Ajax’ talentenbron is nog lang niet opgedroogd.”

Het was de tweede wedstrijd in een week waarin Fitz-Jim minuten mocht maken in het vlaggenschip van Ajax. Afgelopen zondag, in het Eredivisie-duel met NEC (1-1), viel hij in en debuteerde hij op het hoogste niveau voor de Amsterdammers. In Den Bosch maakte hij zijn basisdebuut. De middenvelder was een van de vier spelers uit Jong Ajax die in de afgelopen twee wedstrijden hun debuut mochten maken. Ook Christian Rasmussen, Olivier Aertssen en Jorrel Hato maakten minuten vanwege de vele blessures in de hoofdstad. Fitz-Jim kwam in de zomer van 2019 over van AZ en ligt in de hoofdstad nog tot en met medio 2024 vast.