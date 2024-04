‘Ajax-talent Kian Fitz-Jim sprak afgelopen zomer met absolute grootmacht’

Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim sprak afgelopen zomer met Juventus, zo schrijft journalist en clubwatcher Tim van Duijn in een uitgebreid artikel namens Voetbal International. De twintigjarige Amsterdammer overwoog zijn opties, maar koos uiteindelijk voor een uitleenbeurt aan Excelsior.

In januari werd Fitz-Jim vervroegd teruggehaald uit Kralingen, daar trainer John van ’t Schip bij Ajax behoefte had aan een extra controleur. Uiteindelijk kwam het talent pas donderdagavond weer in actie in de Amsterdamse hoofdmacht, tijdens de 1-1 remise van Ajax met Go Ahead Eagles.

Volgens de informatie van Van Duijn had het seizoen van Fitz-Jim er heel anders uit kunnen zien. “Uit gesprekken met Sven Mislintat en Maurice Steijn bleek eerder dit seizoen dat er bij Ajax weinig perspectief voor hem was. Hij overwoog zijn opties en sprak onder meer met Juventus, maar was bang om te verzuipen tussen alle toptalenten en koos met Excelsior voor ontwikkeling.”

Uitleg Van ’t Schip

Fitz-Jim had dus in Turijn kunnen spelen, maar tekende op huurbasis bij Excelsior. Na twaalf officiële duels keerde hij terug naar Ajax, met de verwachting dat hij een rol zou gaan spelen bij het eerste elftal. De afgelopen maanden moest Fitz-Jim echter vooral genoegen nemen met speelminuten in Jong Ajax.

Van ’t Schip toonde tijdens een persconferentie zelfs berouw aan Fitz-Jim. “Voor hem is het best even een hard gelag nu, maar wij moesten op dat moment een inschatting maken. Op dat moment hadden we eigenlijk geen één ‘6’ en we moesten twee weken daarna de competitie in. Dan ga je kijken wat er mogelijk is en er was niet veel mogelijk. Maar inmiddels is dat veranderd.”

Reactie Fitz-Jim

Ook Fitz-Jim zelf sprak zich de afgelopen maanden uit over zijn situatie. “Ik vind het mentaal best lastig om bij Jong Ajax te spelen”, zei de middenvelder vorige maand tegen. “Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat ik het niveau van Jong Ajax al een jaar ben ontgroeid.”

In de Johan Cruijff ArenA ligt Fitz-Jim nog tot medio 2027 vast. De jeugdinternational speelde tot dusver vijf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Volgens Transfermarkt is de controleur momenteel 1 miljoen euro waard.

