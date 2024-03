Van ’t Schip toont berouw aan Ajax-speler: ‘Voor hem is het een hard gelag’

John van ’t Schip heeft tekst en uitleg gegeven bij het feit dat middenvelder Kian Fitz-Jim sinds zijn vervroegde terugkeer van Excelsior nog geen minuut heeft gespeeld in het eerste elftal van Ajax. De trainer vindt het vervelend dat hij de twintigjarige Amsterdammer minder vaak gebruikt dan hij had verwacht, maar wijst op een veranderde situatie in de Johan Cruijff ArenA.

Fitz-Jim speelde tijdens de eerste seizoenshelft op huurbasis voor Excelsior. Na twaalf wedstrijden namens de Kralingers besloot Ajax de jeugdinternational afgelopen winter terug te halen, daar hij nodig zou zijn in de Amsterdamse hoofdmacht. Sinds de terugkeer van Fitz-Jim speelde Ajax liefst twaalf wedstrijden, maar in geen van allen kwam de controleur in actie.

Tijdens de persconferentie van woensdag kwam de situatie van Fitz-Jim bij Ajax ter sprake. “Voor hem is het best even een hard gelag nu”, aldus een goudeerlijke Van ’t Schip. “Maar wij moesten op dat moment een inschatting maken.”

Vervolgens kwam Van ’t Schip met een onderbouwing. “Op dat moment hadden we eigenlijk geen één ‘6’ en we moesten twee weken daarna de competitie in. Dan ga je kijken wat er mogelijk is en er was niet veel mogelijk. Maar inmiddels is dat veranderd.” Op het moment dat Fitz-Jim terugkeerde kampten Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen en Silvano Vos met blessures. Routinier Jordan Henderson was destijds nog niet overgenomen van Al-Ettifaq.

Wel gaat Van ’t Schip voorbij aan de aanwezigheid van Benjamin Tahirovic, die tijdens de eerste seizoenshelft regelmatig als controleur speelde. Inmiddels heeft de oefenmeester behoorlijk wat te kiezen op de positie van Fitz-Jim, die overigens wel met Ajax is afgereisd naar Birmingham voor het uitduel met Aston Villa.

Ook Vos maakt deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax, maar volgens Van ’t Schip heeft dat vooral te maken met de afwezigheid van rechtsback Tristan Gooijer, die tijdens de heenwedstrijd in Amsterdam (1-1) een rode kaart te zien kreeg. “Er is een mogelijkheid dat we kijken of hij op een andere manier een rol kan hebben. We moeten kijken als er wat gebeurt op bepaalde posities, wie we dan achter de hand hebben.”

Momenteel komt Vos niet in aanmerking voor een plek op het middenveld. “Op ‘6’ hebben we er inmiddels vier die daar een beetje kunnen spelen, met Silvano vijf. We weten nu in ieder geval dat als het zou moeten, we nu de mogelijkheden hebben. Dat was in de winterstop niet het geval.”

