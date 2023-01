Controversiële uitspraken over Zidane worden voorzitter Le Graët fataal

Woensdag, 11 januari 2023 om 14:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:40

De Franse voetbalbond (FFF) heeft besloten om voorzitter Noël Le Graët uit zijn functie te ontheffen, zo meldt onder meer L’Équipe. Le Graët kwam zondag in opspraak door een veelbesproken optreden op de Franse televisie. Daarin haalde hij fel uit naar Zinédine Zidane, toen hij een vraag kreeg over of de oud-middenvelder nog gesolliciteerd had naar het bondscoachschap. Onder meer Kylian Mbappé en ex-werkgever Real Madrid sprongen in de bres voor Zidane, waarop Le Graët maandagochtend besloot om middels een statement zijn excuses aan te bieden.

Het buitengewoon uitvoerend comité van de bond kwam woensdagochtend bijeen. Daarin vond een evaluatiemoment over Le Graët plaats. De controversiële uitspraken over Zidane hebben de voorzitter uiteindelijk de das omgedaan. Bronnen binnen de Franse voetbalbond melden L’Équipe dat Le Graët uit zijn functie is ontheven. Philippe Diallo is aangesteld als interim-voorzitter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nadat bekend werd dat huidig Frans bondscoach Didier Deschamps tot en met het WK 2026 had bijgetekend, werd Le Graët in het programma Bartoli Time van RMC Sport uitgenodigd om licht te laten schijnen op de situatie. Ook de vraag of Zidane belangstelling had getoond kwam aan bod. "Zidane? Ik zou een telefoontje van hem niet eens opnemen. Om hem wat te vertellen? 'Hallo meneer, zoek maar naar een andere club, het is al rond met Didier", reageerde Le Graët op opvallend agressieve toon.

Kylian Mbappé deed Le Graëts woorden al gauw af als 'respectloos', terwijl ook Real Madrid zich geroepen voelde een statement vrij te geven. "Real Madrid betreurt de ongelukkige uitlatingen van de voorzitter van de Franse voetbalbond, Noël Le Graët, inzake Zinédine Zidane, een van 's werelds grootste sportlegendes. Deze opmerkingen getuigen van een gebrek aan respect voor een van de meest geliefde voetbalfiguren en onze club wacht op een onmiddellijke rectificatie", liet de Koninklijke optekenen op de clubwebsite.

Le Graët trok een dag later naar het Franse persbureau AFP om zijn excuses te maken. "Deze onhandige uitspraken hebben voor een misverstand gezorgd", ving de 81-jarige bestuurder aan. "Ik wil graag mijn persoonlijke excuses aanbieden voor deze uitspraken, die absoluut niet mijn gedachten reflecteren, noch mijn beschouwing van de speler die hij was en de coach die hij is geworden."