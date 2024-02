‘Zidane kan snel terugkeren als hoofdtrainer na interesse van Europese topclub’

Zinédine Zidane keert na dit seizoen mogelijk terug in de voetballerij. De Fransman heeft sinds zijn succesvolle dienstverband bij Real Madrid geen enkele club of land meer gecoacht, maar wat Manchester United betreft komt daar snel verandering in. Volgens onder meer Foot Mercato hoopt Sir Jim Ratcliffe Zidane naar Old Trafford te halen.

De trainer liet onlangs weten 'nu met andere dingen bezig te zijn dan voetbal, maar graag terug te willen keren op de bank'. Zijn eerstvolgende klus is wellicht in Engeland.

Ratcliffe is bij Manchester United naar verluidt niet volledig overtuigd geraakt van de huidige manager, Erik ten Hag. De voormalig Ajax-trainer kende een aardig debuutseizoen met onder meer een derde plek in de Premier League, maar in de huidige jaargang loopt het stroef voor the Red Devils. Manchester United heeft een achterstand van acht punten op de Champions League-plekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ratcliffe kijkt daarom verder en overweegt andere trainers. Onder meer Roberto De Zerbi werd al aan een overstap naar Manchester United gelinkt en daar komt nu dus de naam van Zidane bij.

De 51-jarige oud-middenvelder stond eerder in twee periodes voor de groep bij Real Madrid. En met succes, want met de Spaanse grootmacht won hij onder meer driemaal de Champions League en twee landstitels.

Het is niet voor het eerst dat Zidane wordt gelinkt aan een dienstverband bij Manchester United. In 2021 was hij naar verluidt een van de kandidaten om Ole Gunnar Solskjaer op te volgen als oefenmeester en ook in 2019 was Zidane in beeld in Manchester.

Manchester United is volgens Duitse media niet de enige topclub die Zidane hoopt te strikken. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport Deutschland denkt ook Bayern München aan de Fransman, al geeft der Rekordmeister de voorkeur aan Xabi Alonso.

Wat zou komende zomer een goede club zijn voor Zidane? Manchester United Bayern München Liverpool Anders, namelijk... Stem Wat zou komende zomer een goede club zijn voor Zidane? Manchester United 24% Bayern München 25% Liverpool 24% Anders, namelijk... 27% Totaal aantal stemmen: 304 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties