Pasveer wekt verbazing en lijkt woorden van Schreuder niet gehoord te hebben

Zondag, 8 januari 2023 om 19:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:42

Remko Pasveer heeft geen idee of hij de eerste keeper van Ajax blijft. De Amsterdammers telden deze week liefst acht miljoen euro neer voor de komst van Géronimo Rulli, die naar de woorden van Alfred Schreuder gehaald werd voor de basis. Dat betoogde de oefenmeester echter tegenover de media; Pasveer heeft nog altijd niet gehoord dat hij zijn plek kwijt is.

Ajax maakte vrijdag officieel bekend dat het Rulli voor acht miljoen euro (plus twee miljoen aan eventuele bonussen) had overgenomen van Villarreal. Daarmee werd de Argentijn met afstand de duurste Eredivisie-doelman aller tijden. Rulli was zondag echter nog niet speelgerechtigd voor het duel met NEC (1-1), waardoor Pasveer andermaal onder de lat stond bij de Amsterdammers. Of de routinier daar komende week ook nog staat, blijft echter de vraag.

Blijft Remko Pasveer eerste keeper van Ajax? Hij heeft zelf geen idee...#necaja — ESPN NL (@ESPNnl) January 8, 2023

"Ik heb niks gehoord van de trainer", zegt Pasveer zondag . "Dus we gaan het zien. Ik doe mijn uiterste best en ben iemand die nooit opgeeft." De 39-jarige goalie denkt dat het nu ook nog niet het juiste moment is om voorspellingen te doen. "Hij (Rulli, red.) is natuurlijk nog niet speelgerechtigd, dus we kunnen er nu moeilijk wat over zeggen. Maar het zal moeten blijken. Ik doe mijn best en datgeen het best voor Ajax is moeten we doen."

Schreuder was vrijdag tegenover de media een stuk uitgesprokener over zijn toekomstplannen. Op de persconferentie in aanloop naar NEC - Ajax bevestigde de oefenmeester dat Rulli gehaald werd als eerste keus. "Het lijkt me logisch dat als je een keeper haalt, dat hij dan eerste keeper wordt", luidden de letterlijke woorden van de keuzeheer. Pasveer lijkt zo een illusie armer te kunnen zijn. De tweevoudig Oranje-international stak begin dit seizoen nog in blakende vorm, maar na zijn interlanddebuut stapelden de flaters zich op. Daardoor werd de roep om een nieuwe doelman steeds groter in Amsterdam. Schreuder kan naast Rulli en Pasveer ook nog kiezen voor Maarten Stekelenburg of Jay Gorter. Laatstgenoemde staat op de nominatie om verhuurd te worden.