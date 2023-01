Slot countert Schreuder na vraag over Zerrouki: ‘Dat zijn allemaal aannames’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 15:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:18

Arne Slot moet flink puzzelen in aanloop naar het competitieduel met FC Utrecht. Eerder werd al bekend dat de Rotterdammers Gernot Trauner en Quinten Timber moeten missen. Op de persconferentie van vrijdag naar aanloop van het Eredivisie-duel meldde Slot ook nog dat Mats Wieffer gisteren op de training een blessure heeft opgelopen. Of hij zondag kan spelen is nog onduidelijk. Verder wilde de oefenmeester niet ingaan op de vermeende transfer van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord. De trainer wil zich met zijn ploeg focussen op het treffen met FC Utrecht.

De blessure van Wieffer is een hard gelag voor zowel de speler als Slot. “Het is pittig om de blessure van Trauner en Timber op te vangen, maar gelukkig heb ik goede spelers om hen te vervangen. Wieffer kan ik misschien niet opstellen. Toch kan ik nog steeds goed team op de been brengen tegen Utrecht”, zo liet Slot weten. Behalve Wieffer konden ook Patrik Wålemark en Marcus Pedersen de afgelopen dagen niet aan alle trainingen meedoen. Eerstgenoemde sloeg één sessie over en was pas sinds gisteren weer volledig inzetbaar. De Noor trainde pas vandaag weer mee.

Door het gemis van Trauner en Timber en de onzekerheid rondom Pedersen, moet Slot achterin én op het middenveld noodgedwongen puzzelen. De trainer liet weten dat de linksbenige Jacob Rasmussen eventueel rechts achterin kan spelen en dat Lutsharel Geertruida dan naar de plek van Timber verhuist, mocht Wieffer niet kunnen spelen. Slot kreeg de vraag of hij wel genoeg selectiespelers tot zijn beschikking heeft aangezien er nu een beroep op spelers moet worden gedaan die normaliter geen basisplek hebben, doelend op Wieffer als eventuele vervanger van Timber. Een eventuele komst van Zerrouki zou uitkomst kunnen bieden. “Wij kunnen niet onbeperkt geld uitgeven. Feyenoord wil supergraag plek één in de Eredivisie verdedigen, maar wij gaan geen financieel grote risico’s nemen en laten ons zeker niet opjagen”, zo sprak hij.

Op de vraag van Joep Schreuder van de NOS waarom Zerrouki niet niet is binnengehaald wilde Slot niet ingaan. “Dat zijn allemaal aannames die je doet. Ik denk dat de club Feyenoord al in een eerder stadium bij Ramiz is uitgekomen. Alles wat ik nu daar weer over zeg, leidt tot headlines. Ik zou het heel fijn vinden als het over Utrecht gaat. Daar moeten de jongens die ik nu tot m’n beschikking heb, en ikzelf ook, ons optimaal op voorbereiden'', zo zei Slot. Vorig jaar verloor Feyenoord in en tegen Utrecht met 3-1. In De Galgenwaard zorgden Willem Janssen, Moussa Sylla en Simon Gustafson voor de Utrechtse goals, nadat Luis Sinisterra Feyenoord op voorsprong had gezet. Aanstaande zondag wordt om 12.15 uur afgetrapt.