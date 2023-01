Ajax stuurt scouts naar België om twintigjarige verdediger te bekijken

Vrijdag, 6 januari 2023 om 08:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:26

Ajax gaat zondag scouts sturen naar de Belgische topper tussen KRC Genk en Club Brugge. Waar de Amsterdammers eerder al een oog lieten vallen op de achttienjarige Bilal El Khannouss, wordt nu ook Abakar Sylla met bovengemiddelde interesse gevolgd, schrijft Het Nieuwsblad. De Belgische krant weet dat Ajax in de persoon van hoofdscout Henk Veldmate zondag aanwezig is bij de topper in de Belgische competitie tussen Genk en Brugge.

Sylla is een twintigjarige centrumverdediger die sinds 2021 onder contract staat bij Brugge. De Ivoriaan speelde in zijn geboorteland in de jeugdopleiding van SO Armée, alvorens hij twee jaar geleden voor zo'n 200.000 euro werd weggeplukt door Blauw-Zwart. Vorig jaar mei maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Sindsdien staat de teller op zestien officiële wedstrijden in alle competities. Daarin wist de mandekker één keer het net te vinden. Het contract van Sylla loopt bij Brugge nog door tot medio 2026.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit seizoen is Sylla geen onbetwiste basisspeler bij Brugge. De Ivoriaan verscheen in acht van de achttien competitiewedstrijden aan de aftrap. Het Nieuwsblad merkt op dat hij vooral in de Champions League indruk maakte en daardoor op de radar is verschenen bij clubs uit verschillende topcompetities. Klaas-Jan Huntelaar reisde in november al eens af naar het Jan Breydelstadion. Komende zondag is het de beurt aan Veldmate. Verwacht wordt niet dat Brugge zijn talent deze winter al van de hand doet. Transfermarkt schat zijn waarde op negen miljoen euro.

Ajax grijpt het duel tussen Genk en Brugge dus aan om verschillende namen te bekijken. Naast Sylla heeft ook El Khannouss de aandacht getrokken van de scouts. De achttienjarige middenvelder tekende vorig jaar zijn eerste profcontract bij Genk en zat bij de WK-selectie van Marokko. Ook hij ligt nog tot medio 2026 vast bij zijn club. Khannouss reageerde onlangs bij Het Nieuwsblad op de belangstelling van de landskampioen. "Over de interesse van Ajax gaan al vele jaren geruchten, maar het zijn dan ook geruchten. Het houdt me niet bezig, ik wil ook niet te ver vooruitkijken", aldus de Marokkaans international.