Daley Blind maakt bliksemtransfer officieel en tekent bij Bayern München

Donderdag, 5 januari 2023 om 21:07 • Guy Habets • Laatste update: 21:14

Daley Blind is officieel speler van Bayern München. De verdediger annex middenvelder heeft een contract ondertekend dat hem tot het einde van dit seizoen aan der Rekordmeister verbindt. Blind kon transfervrij overstappen omdat zijn contract bij Ajax onlangs in onderling overleg werd ontbonden.

Blind was donderdagochtend rond 7.00 uur in het vliegtuig naar München gestapt om daar de laatste details af te ronden. Donderdagmiddag stond de medische keuring op de planning, waarna Blind een contract tot het einde van het seizoen tekende. Het wordt voor de Oranje-International zijn vierde club in zijn loopbaan. Blind begon zijn carrière bij Ajax, werd in 2010 verhuurd aan FC Groningen en maakte in 2014 de overstap naar Manchester United. In 2018 keerde hij terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Na onenigheid met hoofdtrainer Alfred Schreuder was er voor Blind geen heil meer bij Ajax.

Servus, Daley ??? FC Bayern can announce the signing of defender Daley Blind on a deal till the end of the season.#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 5, 2023

Op de clubsite laat Hasan Salihamidzic, de technisch directeur van Bayern, weten dat hij heel blij is met de komst van Blind. "We zijn echt heel gelukkig met het aantrekken van Daley. Hij is een multifunctionele verdediger, die zowel op linksback als in het centrum uit de voeten kan. Daarnaast brengt hij veel internationale ervaring en leiderschapskwaliteiten met zich mee. Ik weet zeker dat hij van grote waarde voor ons gaat zijn."

Ook Blind kreeg de ruimte om zijn dankbaarheid voor de club uit Beieren te uiten. "Ik kan niet wachten om hier te spelen", zo liet de ervaren linkspoot optekenen. "Het belangrijkste deel van het seizoen komt eraan, waarin het gaat om prijzen - en een club als Bayern kan elke beker winnen. De honger naar titels bij deze club speelde een belangrijke rol in mijn beslissing. Ik hoop dat ik met mijn ervaring het team kan helpen. Ik zal alles geven voor Bayern München."

Vorige week dinsdag liet Ajax in een officieel persbericht weten dat de arbeidsovereenkomst van Blind met wederzijdse goedkeuring is ontbonden. De verbintenis liep daardoor op 31 december 2022 af, terwijl de routinier eigenlijk nog vast lag tot 30 juni 2023. De Amsterdamse club laat Blind transfervrij vertrekken vanwege zijn bewezen diensten. De 99-voudig international van Oranje speelde in totaal 333 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor dertien treffers en 21 assists. Tijdens het WK in Qatar was hij in alle wedstrijden basisspeler. Tegen de Verenigde Staten nam hij zijn derde interlandgoal voor zijn rekening. Veertien keer was hij aangever.