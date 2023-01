‘Álvarez ziet Premier League-club afhaken en pijlen richten op andere targets’

Maandag, 2 januari 2023 om 16:22 • Wessel Antes • Laatste update: 16:43

Newcastle United wordt hoogstwaarschijnlijk niet de volgende club van Edson Álvarez, zo meldt The Athletic. De vermogende Engelse club wil zich toch liever versterken met een middenvelder die al ervaring heeft opgedaan in de Premier League. Leicester City-middenvelder Youri Tielemans en Moisés Caicedo van Brighton & Hove Albion staan daardoor hoger op de wensenlijst van the Magpies.

Trainer Eddie Howe hoopt deze winter nog altijd een extra controleur toe te voegen aan zijn selectie, daar Jonjo Shelvey nog altijd kampt met een blessure. De Engelse manager wil echter wel een middenvelder die weet hoe het is om in de Premier League te spelen, om zo het risico op aanpassingsproblemen te verkleinen. Het contract van Tielemans loopt komende zomer af bij Leicester, wat hem een goedkopere optie maakt dan de talentvolle Caicedo.

De 25-jarige Álvarez lijkt daardoor te moeten hopen op Chelsea en West Ham United. Bij laatstgenoemde komt hij echter pas in beeld bij een vertrek van Declan Rice, die het seizoen ondanks interesse van Manchester United wil afmaken bij zijn club. Bij the Blues heeft de komst van Enzo Fernández momenteel de hoogste prioriteit, al wordt Álvarez nog altijd nauwlettend in de gaten gehouden.

Vorige week meldde Ben Jacobs, journalist van CBS Sports, namelijk dat Chelsea nog altijd van plan is om Álvarez los te weken bij Ajax. Volgens Jacobs heeft eigenaar Todd Boehly de Mexicaan daar in september een toezegging over gedaan, en is hij van plan zich daaraan te houden. Volgens de journalist kan Ajax deze maand daarom een telefoontje vanaf Stamford Bridge verwachten. De Amsterdammers zouden echter niet staan te springen voor een verkoop van Álvarez, die nog vastligt tot medio 2025. Afgelopen zomer weigerde Ajax nog een bod van vijftig miljoen euro van Chelsea op de Mexicaan.