‘Opgeleefde David Neres kan direct transfer maken naar Europese topclub’

Donderdag, 29 december 2022 om 17:24 • Wessel Antes • Laatste update: 17:40

David Neres moet bij Napoli de opvolger worden van Hirving Lozano, weet het Italiaanse Corriere dello Sport. De 25-jarige Braziliaan is onder Roger Schmidt weer helemaal tot bloei gekomen bij Benfica. Zodoende ziet Napoli in Neres de ideale vervanger van Lozano, die op korte termijn een mooie transfer hoopt te maken. De Italianen zullen wel diep in de buidel moeten tasten voor de voormalig Ajacied, die in Lissabon nog vastligt tot medio 2027.

Lozano maakt er geen geheim van open te staan voor een nieuw avontuur. Omdat de Mexicaan slechts tot medio 2024 vastligt in Napels wil de clubleiding hem deze winter of aanstaande zomer verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen. De 27-jarige vleugelflitser kwam in augustus 2019 voor 45 miljoen euro over van PSV en mag bij een goed bod vertrekken. Lozano was in 133 officiële wedstrijden goed voor dertig doelpunten en zestien assists bij de Italiaanse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij een vertrek van Lozano moet Neres de voormalig PSV’er doen vergeten in Stadio Diego Armando Maradona. De Braziliaanse linkspoot is bij Benfica bezig aan een geweldig debuutseizoen. In 22 officiële wedstrijden onder Schmidt vond Neres acht keer het net, terwijl hij hetzelfde aantal assists wist te noteren. Volgens Transfermarkt.com is de zevenvoudig international van a Seleção inmiddels 22 miljoen euro waard. Dat is zeven miljoen euro meer dan het bedrag dat Benfica afgelopen zomer aan Shakhtar Donetsk betaalde.

Volgens de Italiaanse sportkrant moet Napoli echter zelfs veertig miljoen euro overmaken om zich te verzekeren van de diensten van Neres. Daardoor zou de club ook kijken naar alternatieven, waarbij de naam van Sassuolo-aanvaller Armand Laurienté valt. De 24-jarige Fransman zou zo’n tien miljoen euro kosten en daarmee een stuk goedkoper zijn. De verwachting is dat Napoli pas echt actie onderneemt als Lozano verkocht is.