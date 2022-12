Speciale clausule dwong Ajax tot snel handelen bij contractontbinding Blind

Dinsdag, 27 december 2022 om 19:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:11

Een speciale clausule in het contract van Daley Blind heeft bijgedragen aan een vroegtijdig vertrek bij Ajax, zo weet De Telegraaf dinsdagavond te melden. Eerder op de dag werd bekend dat de Amsterdammers het contract van de verdediger in overleg per 1 januari hebben ontbonden. Het plotselinge besluit had te maken met een opvallende voorwaarde in de verbintenis van Blind.

Het is vooralsnog niet duidelijk onder welke voorwaarden Ajax en Blind uit elkaar zijn gegaan. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat een opmerkelijke clausule in het contract van Blind een belangrijke rol speelde om uit elkaar te gaan. Bij 24 gespeelde duels zou Blinds contract automatisch met een jaar worden verlengd tegen dezelfde financiële afspraken, die naar verluidt circa 4,5 miljoen euro waard waren.

Blind beschikte over een aflopend contract in Amsterdam en hij kwam in het huidige seizoen tot 19 officiële optredens in het shirt van Ajax. Als hij in januari nog vijfmaal in actie zou komen, dan was het contract dus automatisch met een jaar verlengd. Vlak voor het WK was Blind al op een zijspoor gezet door trainer Alfred Schreuder, waardoor de linksback zelf al had gevraagd of hij transfervrij kon vertrekken. In goed overleg is dus besloten om het contract te ontbinden.

De komende periode zal Blind een beslissing nemen over zijn sportieve toekomst. Al langere tijd is bekend dat Marc Overmars de vleugelverdediger dolgraag naar Royal Antwerp zou willen halen. Het Nieuwsblad voegde dinsdag toe dat ook Real Sociedad serieuze belangstelling heeft. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Belgische krant is er daarnaast vanuit de Amerikaans Major League Soccer al gehengeld naar de diensten van Blind, maar clubnamen zijn onbekend.