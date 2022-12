Botman maakt indruk bij Newcastle: ‘Nederland kan hem niet langer negeren’

Vrijdag, 23 december 2022 om 13:30 • Wessel Antes • Laatste update: 13:38

Sven Botman moet snel zijn debuut maken in het Nederlands elftal, zo stelt Jocelyn Gourvennec in gesprek met The Athletic. De 22-jarige mandekker uit Badhoevedorp laat dit seizoen een uitstekende indruk achter bij Newcastle United en is volgens de Franse trainer klaar voor het grotere werk. Gourvennec had Botman tijdelijk onder zijn hoede als trainer van LOSC Lille.

De vijftigjarige Fransman is onder de indruk van de prestaties van zijn pupil in de Premier League. Gourvennec is van mening dat Botman niet zou misstaan in Oranje. “Nederland kan hem niet veel langer negeren. Hij heeft zichzelf op ieder niveau bewezen. Hij verdient het nu al om de volgende stap te maken naar de nationale ploeg. Newcastle kan hem helpen dat doel te bereiken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Botman kwam als jeugdinternational twaalf keer uit voor Jong Oranje. De linkspoot zat bij de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor het WK in Qatar, maar moest bij de definitieve selectie toch afhaken. In Newcastle heeft het jeugdproduct van Ajax zich moeiteloos aangepast aan het niveau van de Premier League. Botman kwam sinds zijn transfer van 37 miljoen euro al in zestien officiële wedstrijden in actie voor The Magpies.

Newcastle-trainer Eddie Howe komt ook aan het woord in het uitgebreide artikel van The Athletic over de opmars van Botman. “Sven heeft de kwaliteiten om net zo goed te zijn als iedere andere verdediger in de geschiedenis van de Premier League. Ik zie geen zwakke punten in zijn spel. Hij heeft alles.” Teamgenoot Jamaal Lascelles is het daarmee eens. “Sven heeft zich snel aangepast aan het tempo. Het is alsof hij al driehonderd wedstrijden in de Premier League heeft gespeeld.”