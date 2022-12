Valentijn wil basiskracht Argentinië bij Ajax zien: ‘15 miljoen! Hij past daar w

Vrijdag, 16 december 2022 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:54

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax afgelopen zomer Enzo Fernández had moeten vastleggen. De 21-jarige middenvelder maakte in de zomerse transferperiode de overstap van River Plate naar Benfica voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro en speelt op het WK in Qatar een belangrijke rol in het Argentijns elftal. Volgens de journalist is Fernández ‘een speler die bij Ajax had moeten voetballen’.

In een video-item van De Telegraaf wordt Driessen gevraagd naar zijn verwachtingen van de aanstaande transferperiode en de impact ervan op Ajax. Hoewel hij geen concrete versterking voor de Amsterdammers in gedachten heeft, geeft hij wel aan dat hij Fernández bewondert. “Ik zie bijvoorbeeld Enzo Fernández bij Argentinië spelen. Dan hoor ik dat hij afgelopen zomer door Benfica voor vijftien miljoen euro (twaalf miljoen euro volgens Transfermarkt, red.) is gehaald uit Argentinië. Dan denk ik: dat is nou een speler die bij Ajax had moeten voetballen. Kijk, Gravenberch ging weg en Ajax had toen toch moeite op die positie. Waarom zit Fernández niet bij Ajax? Dat zijn spelers die wel bij Ajax passen.”

“Maar Ajax heeft diepgang nodig op de flanken, maar dat voetbal heb je eigenlijk bijna niet gezien op dit WK”, vervolgt Driessen. “Iemand die wel diepgang heeft, Antony, werd alleen als invaller gebruikt bij Brazilië. Ik heb wel twee ontdekkingen gezien, maar die zijn natuurlijk onhaalbaar. Jude Bellingham en Jamal Musiala. Die jongens zijn allebei negentien en die drukken al zó hun stempel op de wedstrijden van Engeland en Duitsland. Dan kijk je naar Nederland... Gravenberch wordt niet eens opgeroepen”, besluit de journalist.

Fernández maakte half juni de overstap naar het Benfica van trainer Roger Schmidt en zette zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis. De middenvelder belandde direct in de basis en miste tot dusver alleen het Champions League-duel met Maccabi Haifa (1-6 winst) vanwege een schorsing. Ook op het WK in Qatar toont Fernández zijn grootse vorm. Hij speelde alle zes wedstrijden voor la Albiceleste en was eenmaal trefzeker. Komende zondag speelt hij de grootste wedstrijd uit zijn carrière: de WK-finale tegen Frankrijk.