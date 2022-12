Zuid-Amerikaanse transfer verwacht bij Ajax: ‘Die wil je nu halen’

Vrijdag, 16 december 2022 om 09:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:51

Freek Jansen verwacht dat er deze winter het nodige staat te gebeuren bij Ajax op transfergebied. De Ajax-watcher van Voetbal International voorziet een inkomende transfer uit Zuid-Amerika en verwacht dat Daley Blind, Mohammed Kudus en Edson Álvarez vertrekken. Met het geld van Kudus zou Jansen een poging wagen om Hakim Ziyech terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. "Maar daar is verdeeldheid over binnen de club."

Jansen deelt zijn bevindingen over de transferperikelen in de Pak Schaal Podcast. "Ik verwacht dat Blind vertrekt", aldus de Ajax-watcher. "Het zou me ook niet verbazen als Kudus weggaat. Die wil naar Engeland en daar is veel interesse voor. Dortmund wil hem ook. Ik denk dat je daar nu de hoofdprijs voor moet pakken. Het is een hele goede voetballer, maar hij speelt op een positie die niet bij Ajax past. Het is niet de nummer 10 waar je op zit te wachten en op rechts en in de spits is hij het ook niet."

Jansen zou met het geld van Kudus - hij filosofeert over een bedrag van rond de veertig miljoen euro - meteen de contacten van Ziyech aanboren voor een mogelijke terugkeer. "Maar de meningen zijn verdeeld binnen Ajax. Dat heeft onder meer met het financiële aspect te maken. Ik zou hem meteen halen, want je lost meteen het probleem rechts voorin op. Natuurlijk zitten ze een beetje in de maag met Conceição, daar hebben ze een plan mee, alleen kun je daar niet te lang op wachten."

Naast Ziyech is Ajax ook nog op zoek naar een doelman. "Gorter wil verhuurd worden om ergens anders ervaring op te doen. Ze hebben een lijst met keepers, daar staat Noppert ook op. Ze willen een keeper waar ze de komende jaren mee vooruit kunnen. Het is een beetje afwachten hoe die markt op gang komt. Voor Ziyech zal ook veel belangstelling zijn na het succesvolle WK. De wintermarkt is normaal gesproken redelijk rustig, maar misschien gaat er nu meer gebeuren vanwege het WK. Dat weet je niet."

Jansen stelt tot slot dat Ajax met Pasveer 'een prima keer heeft voor de rest van het seizoen'. "Ik denk niet dat dat de positie is waar Ajax het drukst mee bezig is. De verdediging moet goed gaan staan. Ik denk dat er vanuit Zuid-Amerika nog iets gaat komen. Die wil je nu halen. Klaas-Jan Huntelaar is daar geweest, de belangrijkste scouts zijn daar geweest. Overall gezien zijn de Zuid-Amerikanen goed bevallen de laatste jaren. Ajax heeft verhalen, die hoeven ze daar alleen maar neer te gooien. Het verhaal van Antony, Davinson Sánchez. 'Als je bij ons komt, kun je je doorontwikkelen en een prachtige transfer maken.'"