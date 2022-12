WK Praat eensgezind: ‘Een irritant mannetje, een ongelooflijke bloedzuiger’

Donderdag, 15 december 2022 om 07:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Jan Joost van Gangelen en Kees Kwakman hebben geen goed woord over voor de persoon Amin Younes. De Duitser raakte afgelopen weekend op de training van FC Utrecht in een conflict verwikkeld met trainer Henk Fraser, waarna laatstgenoemde hem bij de keel greep. Fraser heeft inmiddels zijn ontslag ingediend en zal het seizoen niet afmaken bij de club uit de Domstad. Volgens Van Gangelen en Kwakman komt het niet geheel uit de lucht vallen dat uitgerekend Younes bij het akkefietje betrokken was.

Woensdagochtend kwam enigszins verrassend het bericht dat Utrecht op het punt stond om Fraser te ontslaan. De trainer had Younes bij een trainingspartijtje bij de keel gegrepen, nadat de aanvaller aanmerkingen had op scheidsrechter Urby Emanuelson. Dat het nu tot een ontslag en veel heisa heeft geleid, vindt Leo Driessen 'diep triest'. "Voor iedereen, maar zeker ook voor de carrière van Henk Fraser", stelt de commentator bij WK Praat. "Dat je zo ongelooflijk moet oppassen als je een fout maakt. Dat heeft tegenwoordig zoveel meer consequenties dan jaren geleden."

Kwakman heeft Fraser hoog zitten en vermoedt dat de trainer zich voor de camera vaak anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. "Hij houdt zich altijd in voor de camera. Je ziet hem langs de kant echt wel tekeer gaan. Maar ik vind dat hij altijd heel goed reageert, ook op kwesties als racisme enzo. Dus het verbaasde me echt, maar hij heeft zichzelf dus toch verloren", aldus Kwakman, die vervolgens in de bres springt voor Fraser. "Een grote fout, dat kan niet en mag niet, maar laten we hem nou ook niet meteen het land uit sturen."

Volgens Kwakman valt de schuld ook bij Younes te zoeken. "We kunnen wel concluderen dat Younes een heel vervelend mannetje aan het worden is. Die is bij elke club met problemen weggegaan. Bij Ajax wilde hij niet invallen en kreeg hij rood in een oefenwedstrijd na een ruzie met Magallán, bij Frankfurt kreeg hij geen transfer en nu liep hij te foeteren tegen Emanuelson." Jan Joost van Gangelen doet er nog een schepje bovenop. "Het is echt een ongelooflijke bloedzuiger. Ik kan daar ook zo slecht tegen. Ik weet alleen niet of ik hem bij zijn strot zou grijpen."