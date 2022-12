Elftal van de Week: Almere City hofleverancier en uitblinkers bij Jong PSV

Dinsdag, 13 december 2022 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:07

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Zondag en maandag werd de zeventiende speelronde afgewerkt. De spelers van Almere City maakten daarin de beste indruk, daar zij met vier spelers hofleverancier zijn. Jong PSV levert twee spelers af.

Het doel wordt deze week verdedigd door Nordin Bakker. De goalie van Almere City zegevierde met 4-1 tegen ADO Den Haag, waar Dick Advocaat debuteerde als trainer. De sluitpost verrichtte meer reddingen (7) dan iedere andere doelman in de afgelopen speelronde, terwijl alleen Romain Matthys over het gehele seizoen een hoger reddingspercentage noteerde dan de doelman van Almere City (74% over minstens 50 reddingen). Bij Jong PSV blonken Livano Comenencia en Isaac Babadi uit bij een 2-3 zege op Jong AZ. Babadi werd de één-na-jongste speler aller tijden met twee doelpunten namens Jong PSV in één KKD-duel (17 jaar en 250 dagen), na Mohamed Ihattaren in 2019 (17 jaar en 181 dagen).

De spitspositie wordt deze week ingevuld door Jeredy Hilterman. Hij kwam voor de tweede keer dit seizoen twee keer tot scoren in één duel. Sinds zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie, in 2017/18, lukte dat de huidige spits van Almere City in totaal zelfs al tien keer, alleen Robert Mühren (23) en Thomas Verheydt (14) lukte dat in die periode vaker dan Hilterman.

Elftal van de Week: Bakker (Almere City); Ligeon (NAC Breda), Comenencia (Jong PSV), Mamengi (Jong FC Utrecht), Tutuarima (PEC Zwolle); Klaasen (VVV-Venlo), Peña (Almere City), Bijleveld (Roda JC); Duijvestijn (Almere City) Hilterman (Almere City), Babadi (Jong PSV).