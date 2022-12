Voetbalwereld gaat los over Lahoz: ‘Hoe is hij aangesteld voor de kwartfinale?'

Vrijdag, 9 december 2022 om 23:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:30

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het Nederlands elftal moest na een krankzinnige ontsnapping dankzij Wout Weghorst na strafschoppen alsnog buigen voor Argentinië. Op sociale media regent het kritiek op de Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz. De arbiter gaf in de reguliere speeltijd maar liefst twaalf gele kaarten: vijf aan Oranje, zeven aan Argentinië. In de verlenging deelde hij nogmaals vier gele prenten uit. De internazionale voetbalwereld is niet te spreken over het optreden van Lahoz, die de grip op de wedstrijd meerdere keren leek te verliezen.

13 yellow cards. This referee has always loved to be the centre of attention. Makes Mike Dean seem shy. — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) December 9, 2022

Even zonder gekheid: als meneer Lahoz enigszins consequent gefloten had, had Messi nu onder de douche gestaan en hadden een stuk of zeven Argentijnen binnen de lijnen nu geel achter hun naam gehad. Wat heeft die man lopen rommelen. — Reon Boeringa (@reonboeringa) December 9, 2022

Lahoz is the kind of person to go to a funeral and be mad that he isn't the center of attention. — Roy Nemer (@RoyNemer) December 9, 2022

How has this referee got a quarter final?!? He's absolutely abysmal ?? #FIFAWorldCup — David Wyatt-Hupton (@DWyattHupton) December 9, 2022