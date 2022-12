WK-prestaties Ziyech zorgen voor verbijstering: ‘Lijkt wel een andere speler’

Vrijdag, 9 december 2022 om 09:34 • Wessel Antes • Laatste update: 09:36

Roy Keane is onder de indruk van het spel van Hakim Ziyech bij Marokko, zo zegt de analist van Sky Sports. Voor de Ier is Marokko, mede dankzij Ziyech, de grootste verrassing op het WK. Waar de 29-jarige linkspoot bij Chelsea maar weinig aan spelen toekomt, lijkt hij bij de Leeuwen van de Atlas een compleet andere speler volgens Keane. “Hij is een grote persoonlijkheid bij Marokko, dat zag je niet bij Chelsea.”

In Londen kwam Ziyech dit seizoen pas 270 minuten in actie voor the Blues. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten moet vrijwel altijd genoegen nemen met een rol als invaller. Bij Marokko is de situatie totaal anders: Ziyech is de grote ster en kwam alleen dit WK al 376 minuten in actie. Keane verbaast zich over de prestaties van de Drontenaar. “Ziyech lijkt wel een andere speler. Hij is een grote persoonlijkheid bij Marokko, dat zag je niet bij Chelsea.”

Keane heeft tot dusver genoten van Marokko in Qatar. “Marokko is samenhangend, sterk en agressief dit toernooi. Het elftal zakt misschien ver terug, maar doet het wel goed in balbezit. Marokko is briljant geweest en dat heb ik niet zien aankomen.” De voormalig Red Devil denkt een verklaring te hebben voor het aandeel van Ziyech in de Marokkaanse teamprestatie. “Soms heeft een speler het moeilijk bij zijn club, maar een WK is hét podium dat ware kwaliteiten naar boven kan halen.”

Toch heeft Keane ook een negatieve noot te melden over Marokko: hij was het niet eens met de manier waarop Achraf Hakimi de beslissende penalty nam tegen Spanje afgelopen dinsdag. De rechtsback van Paris Saint-Germain schoot la Roja met een panenka definitief naar huis toe. Keane wil Hakimi echter niet te veel eer geven. “Het was makkelijk, want daarna hadden ze nog twee kansen. Het is niet zo dat dit de beslissende penalty was.”