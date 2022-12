Ajax voorkomt na 0-3 achterstand blamage tegen Volendam

Woensdag, 7 december 2022 om 13:58 • Wessel Antes • Laatste update: 14:14

Ajax heeft woensdagmiddag in een doelpuntrijk oefenduel ternauwernood gewonnen van FC Volendam: 5-4. De Amsterdammers keken na vijftig minuten spelen tegen een gênante 0-3 achterstand aan, maar wisten de wedstrijd vervolgens wel om te draaien. Brian Brobbey werd twee minuten voor het eindsignaal de matchwinner met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Ook Francisco Conceição was tweemaal trefzeker tegen de hekkensluiter van de Eredivisie, maar Alfred Schreuder zal niet tevreden zijn over het defensieve spel van de Amsterdammers.

Hoewel veel internationals van Ajax aanwezig zijn op het WK in Qatar, stonden reguliere selectiespelers als Maarten Stekelenburg, Devyne Rensch, Calvin Bassey, Owen Wijndal, Francisco Conceição en Brian Brobbey allen ‘gewoon’ in de basis. Bij Volendam konden onder meer Filip Stankovic, Xavier Mbuyamba, Carel Eiting en Robert Mühren rekenen op een basisplek, terwijl Henk Veerman ook in deze oefenwedstrijd genoegen moest nemen met een rol als invaller.

De Volendammers namen al na zeven minuten de leiding, toen Gaetano Oristanio na een grote fout van Ahmetcan Kaplan vrij voor Stekelenburg werd gezet: 0-1. Vervolgens nam Ajax het initiatief, maar voor rust werd er niet meer gescoord. Na de theepauze was dat wel anders: al in de 46ste minuut verdubbelde Joey Antonioli de voorsprong namens de Palingboeren, waarna het slechts twee minuten later nog erger werd. Na een snelle uitbraak was het rechtsback Brian Plat die de 0-3 noteerde voor Volendam. Pas in de 56ste minuut deed Ajax wat terug via de zestienjarige verdediger Jorrel Hato.

Uit een hoekschop van Christian Rasmussen wist Hato Volendam-reservekeeper Barry Lauwers te passeren met een knappe kopbal. Twee minuten later profiteerde Conceição van goed voorbereidend werk van Brobbey. De Portugees dribbelde kort naar binnen toe, om met zijn linker in de verre hoek af te drukken: 2-3. De gelijkmaker kwam op naam van Brobbey zelf, die van dichtbij het eindstation was van een heerlijke aanval van de Amsterdammers.

In minuut 69 kwam Ajax voor het eerst op voorsprong op Sportcomplex De Toekomst. Na een goede combinatie met Brobbey gaf Bassey een panklare voorzet op Conceição, die de bal via de onderkant van de lat hard binnen wist te knikken. Bij de 4-4 profiteerde Antonioli van een fout van Bassey, waarna hij Stekelenburg van dichtbij kon verschalken. Vlak voor tijd won Ajax het oefenduel alsnog, toen Brobbey een goede voorzet van Hato achter Lauwers kopte: 5-4. Toch zal Schreuder zich, na de eerdere 0-2 oefennederlaag tegen Blackburn Rovers, zorgen maken over zijn defensie.