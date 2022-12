Bondscoach Portugal pakt boze Cristiano Ronaldo aan op persconferentie

Maandag, 5 december 2022 om 16:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:54

Fernando Santos keurt het gedrag van Cristiano Ronaldo af, zo laat de bondscoach van Portugal weten op de persconferentie. Daags voor de ontmoeting met Zwitserland in de achtste finale van het WK gaat het tijdens het persmoment van Portugal vooral over de 37-jarige aanvaller, die afgelopen vrijdag woest was omdat hij gewisseld werd. “Ik was niet blij met zijn woorden, absoluut niet”, vertelt de keuzeheer.

In het verloren WK-duel met Zuid-Korea (2-1) werd Ronaldo na 65 speelminuten naar de kant gehaald ten faveure van André Silva. De superster was zichtbaar boos over het feit dat hij gewisseld werd en diverse Portugese media wisten na afloop te melden wat Ronaldo gezegd zou hebben tegen zijn bondscoach. "Je hebt zo'n fucking haast om me te wisselen, fuck", zou Ronaldo gezegd hebben.

Santos laat tijdens het persmoment desgevraagd weten dat hij de woorden op het moment van de wissel niet meekreeg, maar dat hij not amused over de beelden die hij na afloop te zien kreeg. “Of ik de beelden heb gezien? Ja. Of ik er blij mee was? Absoluut niet. Ik kon niet horen wat hij zei: het was te ver weg. Ik heb alleen gezien dat hij met een Zuid-Koreaan aan het discussiëren was. Maar het is uitgepraat en voor ons is het geen issue meer.”

Het is nog niet duidelijk of het voorval Ronaldo een basisplaats gaat kosten tegen Zwitserland. “Alle spelers zijn er klaar voor, maar de opstelling geef ik pas als we in het stadion arriveren, zoals altijd.” Tot dusver kreeg de routinier iedere wedstrijd op het WK nog een basisplek van Santos, die hem overigens wel in alle groepsduels vroegtijdig naar de kant haalde. Ronaldo kwam eenmaal tot scoren: vanaf elf meter maakte hij de openingstreffer in het duel met Ghana (3-2 winst).