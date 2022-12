Deschamps woest op eigen speler: ‘Je hebt geluk dat je niet voor me stond’

Maandag, 5 december 2022 om 00:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:03

Jules Koundé heeft geen goede beurt gemaakt bij bondscoach Didier Deschamps. De rechtsback van Frankrijk speelde mee in de achtste finalewedstrijd tegen Polen (3-1 overwinning) en in de beginfase viel al op dat hij een ketting om had. De verdediger van Barcelona moest zijn sieraard in de veertigste minuut af doen, nadat een assistent-scheidsrechter het verboden voorwerp ontdekt had. Deschamps liet op de persconferentie na afloop weten niet blij te zijn met zijn pupil.

"Ik vertelde hem zelfs: 'Je hebt geluk dat je niet voor me stond, want anders...'", begon Deschamps over het voorval. "De scheidsrechter vertelde ons toen er sprake was van een dood spelmoment. Spelers mogen geen armband of ketting dragen. Ze gaan ook geen horloges of zonnebrillen dragen. Het mag niet. Ik dacht dat hij het af zou doen, maar blijkbaar was dat niet het geval. Het is onze schuld", zo stak Deschamps zijn hand in eigen boezem.

Volgens de keuzeheer draagt Koundé de ketting vanwege bijgeloof. Ook op de training zou hij het sieraad altijd dragen. Ook zonder ketting slaagde de 24-jarige verdediger erin om een goede wedstrijd af te leggen. In blessuretijd loste Axel Disasi de basisklant af. Koundé begon het toernooi nog als reservespeler, maar na de wedstrijd tegen Australië (4-1 overwinning), waarin Benjamin Pavard geen al te sterke indruk achterliet, verdween hij niet meer uit de eerste elf van Deschamps. Koundé zal zaterdag in de kwartfinale tegen Engeland vermoedelijk weer vanaf het begin starten.