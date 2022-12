Kraay jr. ziet niet alle drie de doelpuntenmakers van Nederland als uitblinkers

Zaterdag, 3 december 2022 om 21:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:11

Hans Kraay junior is erg te spreken over de optredens van Denzel Dumfries, Daley Blind en doelman Andries Noppert. Laatstgenoemde was met enkele reddingen belangrijk voor Oranje in het gewonnen duel met de Verenigde Staten (3-1), terwijl de wingbacks - al dan niet direct - betrokken waren bij alle Nederlandse doelpunten. De maker van de openingstreffer, Memphis Depay, wordt door Kraay jr. niet expliciet genoemd als een van de uitblinkers.

“Noppert had een goede redding in de derde minuut op de inzet van Pulisic, die vandaag overigens een beetje kleurloos was”, opent de Kraay jr. na afloop van de wedstrijd in de achtste finale bij ESPN. “Hij is scherp vanaf het eerste moment. Niemand kan ook meer iets tegen Louis van Gaal zeggen over de keuze voor Noppert. Hij staat er, hij doet het, hij is rustig en hij kan reet doen aan de goals die hij incasseert. Wij hadden hem voorafgaand in gedachten als derde keeper, ja, maar Van Gaal heeft het goed gezien.”

De analyticus is trouwens niet tevreden over het spel dat Oranje voor rust op de mat legde, al zag hij na rust verbetering in de ploeg van Van Gaal. “In balbezit mag het echt wat beter en brutaler, al werd het dat ook wel in de tweede helft. Omdat wij het een ‘kroketteneerstehelft’ vonden met een fantastische goal en een goede redding van Noppert, kan je op basis van de hele wedstrijd toch wel concluderen dat een aantal spelers er heel goed uit is gekomen.”

“Noppert is er heel goed uitgekomen”, begint Kraay jr. de opsomming. “De twee wingbacks zijn er heel goed uitgekomen. Blind en Dumfries hebben allebei nog geen heerlijk WK gespeeld, zullen met de kin omhoog naar het hotel lopen. Ze zijn samen betrokken bij alle goals. Blind zegt ook dat de kritiek hem niets doet, maar iedere topsporter heeft wel iets van: moet dit nou? Gaat het nou weer over mijn snelheid?. Hij begon ook niet goed, maar toen Nederland meer ruimte kreeg... Kijk, in de drie groepswedstrijden ‘stonden de wingbacks er al’, maar ze zijn er gewoon niet goed in ‘als ze er al staan’”, aldus de analist.