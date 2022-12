‘Zonder hem wordt Oranje nooit wereldkampioen en met hem zou het kunnen’

Zaterdag, 3 december 2022 om 11:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:08

Wim Kieft hoopt dat Memphis Depay zaterdagmiddag belangrijk kan zijn voor het Nederlands elftal in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. De oud-voetballer vindt de 84-voudig international ‘de exceptionele speler aan Nederlandse kant’ en verwacht dat Depay met de enorme druk om zal kunnen gaan. “Niemand hoeft bang te zijn dat hij onder de druk bezwijkt”, aldus de columnist in De Telegraaf.

Kieft vergelijkt Depay met Romelu Lukaku. De spits van Internazionale miste in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië (0-0) twee grote kansen en werd daardoor uitgeschakeld met België. Kieft ziet dat zowel Nederland als België het vooral moet hebben van zijn topspitsen. “Op het WK is het team sterk afhankelijk van Depay: hij moet het doen bij Oranje. Alle ogen zijn zaterdagmiddag tegen Amerika – en eventueel later op het toernooi – op hem gericht.” De aanvaller van Barcelona staat daardoor onder hoge druk, en dat terwijl hij net terug is van een blessure die hem ruim twee maanden aan de kant hield. “En dan toch torst hij de last van de hele natie mee op zijn schouders”, gaat Kieft verder.

De columnist vindt dat Depay, met zijn speelminuten op dit WK, een ‘ideale trainings- en wedstrijdopbouw kent om met zijn onmiskenbare kwaliteiten tegen Amerika het verschil te maken’. “Hij is de exceptionele speler aan Nederlandse kant en daarom zo belangrijk voor Oranje op dit WK. Hij is onvoorspelbaar en altijd aanwezig. Ja, hij verspeelt gerust tien ballen om bij de elfde actie een wedstrijd op WK-niveau te beslissen. Zo’n alles of niets speler is Depay.” Kieft ziet dat de aanwezigheid van de spits van Barcelona ervoor zorgt dat spelers als Steven Bergwijn en Cody Gakpo zich vanuit de luwte kunnen laten gelden. Toch moet het gevaar vooral van Depay komen.

“Veel zal van hem afhangen en dat legt een enorme druk op zijn schouders, terwijl hij niet in topvorm verkeert. Nog niet, want een doelpunt zou hem juist dat zetje kunnen geven naar die topvorm toe. Niemand hoeft bang te zijn dat hij onder de druk bezwijkt”, gaat de oud-spits verder. “Zo steekt Depay namelijk niet in elkaar. Ook niet als hij weet dat iedereen naar hem zal wijzen als Nederland wordt uitgeschakeld. Hij ligt niet wakker van bakken kritiek. Dat maakt hem ook zo bijzonder. Zonder Depay wordt Oranje nooit wereldkampioen en met hem zou het kunnen.”