Brazilië gaat in slotfase af: Aboubakar wordt held én schlemiel ineen

Vrijdag, 2 december 2022 om 21:59 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:08

Kameroen heeft vrijdagavond voor een stunt gezorgd op het WK in Qatar. Vincent Aboubakar bezorgde zijn land in de slotfase de overwinning tegen Brazilië (1-0), maar kon na zijn treffer meteen gaan douchen. De spits van Al Nassr trok namelijk zijn shirt uit tijdens het juichen, maar vergat even dat hij al geel op zak had. Kameroen eindigde het duel daardoor met tien man en is uitgeschakeld. Brazilië treft Zuid-Korea in de achtste finale.

Brazilië was, mits Servië geen monsterzege zou boeken op Zwitserland, voorafgaand aan de wedstrijd al verzekerd van groepswinst. Bondscoach Tite besloot daarom maar liefst negen wissels door te voeren in zijn basiself. Ederson, Dani Alves, Fabinho en Rodrygo stonden onder anderen aan de aftrap, terwijl de aanval bestond uit Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus en Antony. Neymar is nog steeds geblesseerd aan zijn enkel en moest het duel met Kameroen daardoor aan zich voorbij laten gaan. De achtste finale tegen Zuid-Korea lijkt een race tegen de klok te worden.

Ze hebben er vooralsnog niks aan, maar Vincent Aboubakar zet Kameroen op 1-0. Alleen als Servië gelijk maakt maakt Kameroen nog kans om door te gaan.#KAMBRA #WK2022 pic.twitter.com/k3FKXFtGcA — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 2, 2022

De openingsfase van de wedstrijd bestond grotendeels uit harde overtredingen. Zo kreeg Nouhou Tolo van Kameroen na nog geen zes minuten een gele kaart na een harde tackle op Antony, terwijl ook Éder Militão een minuut later in het boekje van de scheidsrechter belandde. De eerste grote kansen waren voor Brazilië, dat via Fred en Martinelli doelman Devis Epassy testte. De vervanger van André Onana, die eerder deze week het toernooi wegens disciplinaire redenen verliet, hield Kameroen met knappe reddingen echter op de been.

Even later werd Eric Maxim Choupo-Moting gevaarlijk na een knappe actie waarbij hij drie spelers van Brazilië uitspeelde, maar Militão kon zijn schot blokken. Brazilië, dat vóór het duel met Kameroen zeventien WK-groepswedstrijden op rij ongeslagen was (een record), werd in het eerste bedrijf nog gevaarlijk via onder meer Rodrygo en Alves, al lukte het niet om de openingstreffer te maken. Kort voor rust kreeg Kameroen de grootste mogelijkheid van de wedstrijd. Moumi Ngamaleu legde de bal na een goede individuele actie met een fijne voorzet op het hoofd van Bryan Mbeumo, maar een geweldige save van Ederson hield de stand gelijk. De poging van de aanvaller van Brentford was na tweeëneenhalve wedstrijd pas het eerste schot op goal dat Brazilië moest incasseren op dit WK. Na rust onderscheidde Epassy zich opnieuw voor Kameroen.

Martinelli zocht na een rush op de linkerflank de verre bovenhoek, maar de doelman hield dat schot op geweldige wijze uit de kruising. Wat volgde was een fase waarin Kameroen het moeilijk had en Epassy meermaals redding moest brengen, tot frustratie van Brazilië. Na tachtig minuten werd Antony naar de kant gehaald door Tite, waardoor de eerste WK-goal van de ex-Ajacied nog op zich laat wachten. In de 92ste minuut brak Aboubakar de ban. De spits van Al Nassr kopte een fijne voorzet van Jerome Ngom Mbekeli binnen en bezorgde Kameroen daarmee de overwinning: 1-0. Aboubakar was zó blij dat hij z’n shirt uittrok tijdens het juichen, maar vergat even dat hij al geel had. De doelpuntenmaker kon daardoor meteen doorlopen naar de kleedkamer. De nederlaag had geen grote gevolgen voor Brazilië, dat nog steeds als groepswinnaar eindigt en Zuid-Korea treft in de achtste finale.