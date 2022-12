Ajax scout Mexicaanse WK-uitblinker, maar krijgt stevige concurrentie

Vrijdag, 2 december 2022 om 09:35 • Guy Habets • Laatste update: 09:43

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Luis Chávez. De middenvelder van Pachuca, die namens Mexico op het WK uitkwam en daar een goede indruk achterliet, staat volgens TUDN voor een winterse transfer en heeft meerdere ijzers in het vuur. Niet alleen Ajax, maar ook FC Porto en Bayer Leverkusen zouden de 26-jarige controleur in het vizier hebben.

Hugo Ramírez, sportjournalist van TUDN, weet te melden dat Porto en Ajax de verrichtingen van Chávez al volgen sinds Pachuca in oktober van dit jaar in de finale van de Mexicaanse Apertura tegen Toluca uitkwam. Leverkusen was er al eerder bij en reageerde tijdens de wedstrijd van El Tri tegen Saudi-Arabië met een opvallende tweet op de goal van Chávez, die op fantastische wijze scoorde uit een vrije trap.

?? Hola Chávez ?? — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) November 30, 2022

Armando Martínez, clubpresident van Pachuca, wil in gesprek met de Mexicaanse tak van FOX Sports wel toegeven dat er interesse zal komen voor zijn speler. "Er zijn nog geen formele of informele aanbiedingen gekomen. Ook niet van Leverkusen, met hun slimme tweet. Ze hebben in ieder geval nog niets op papier gezet. We realiseren ons wel dat Chávez een geweldig toernooi heeft gespeeld en ik vond hem bij de beste tien spelers van de groepsfase horen. Bij de Mexicanen was hij in elk geval de beste."

Bij Ajax zou Chávez de opvolger kunnen worden van landgenoot Edson Álvarez. Die kon op de slotdag van de zomerse transferwindow naar Chelsea verkassen, maar de Amsterdamse club haalde een streep door die deal. Dat stelde de verdedigende middenvelder teleur. De kans is aannemelijk dat Ajax nu wel mee zal werken aan een vertrek van Álvarez, als het aangeboden transferbedrag hoog genoeg is. Chávez ligt bij Pachuca nog vast tot medio 2025.