Roberto Martínez stapt onmiddellijk op als bondscoach van België na debacle

Donderdag, 1 december 2022 om 18:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:01

Roberto Martínez neemt afscheid als bondscoach van België, zo maakt de oefenmeester bekend op de persconferentie. De Rode Duivels slaagden er niet in om de derde groepswedstrijd op het WK te winnen van Kroatië, waardoor laatstgenoemd land én Marokko zich plaatsten voor de achtste finales van het WK. Martínez trekt direct na afloop zijn conclusies en vertrekt.

"Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van de nationale ploeg", zo vertelt Martínez op de persconferentie. "Dat is emotioneel... Meer kan ik even niet zeggen, sorry. Ik heb afscheid genomen van de spelers en de staf. Deze beslissing was voor het WK al genomen." België slaagde er donderdag niet in om bij de eerste twee landen in Groep F te eindigen.

"Het is nooit makkelijk om een wedstrijd te winnen op een WK", vervolgt de emotionele Martínez. "In die eerste wedstrijd tegen Canada wonnen we, maar waren we onszelf niet. Die tweede match tegen Marokko verloren we verdiend. We waren niet klaar. Vandaag creëerden we wel veel kansen, dus nee, spijt heb ik niet. We kunnen het WK met opgeheven hoofd verlaten."

"Natuurlijk is uitschakeling in de groepsfase niet genoeg voor België. We wilden doorstoten, maar dat wil elk land. Dit is het beste toernooi ter wereld. Op het WK wonnen we onze drie groepswedstrijden, op het EK ook. Maar toen werden we toch ook uitgeschakeld. Voor mij is het gevoel hetzelfde. Deze manier van verliezen kan ik accepteren", besluit de 49-jarige Spanjaard, die sinds augustus 2016 aan het roer stond bij België. De beste prestatie van Martínez was de derde plek met België op het WK 2018 in Rusland.