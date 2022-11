Bondscoach Marokko haalt hard uit naar relschoppers in Nederland en België

Woensdag, 30 november 2022 om 14:44 • Wessel Antes • Laatste update: 16:02

Walid Regragui, de bondscoach van Marokko, heeft zich tijdens een persconferentie hard uitgesproken tegen de rellen in diverse Europese steden. Onder meer in Brussel, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ging het volledig mis na de 0-2 zege van Marokko op België. Regragui baalt enorm van het gedrag van de fans van de Leeuwen van de Atlas. “Ik denk niet dat het echte Marokkanen zijn, die hebben meer respect.”

In alle drie de Nederlandse steden waren charges van de Mobiele Eenheid nodig om de rust te doen keren. Regragui walgt van het gedrag van de relschoppers, zo zegt hij op de persconferentie van Marokko. “Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent. Ik denk niet dat het echte Marokkanen zijn, die hebben meer respect. In onze cultuur moet je iedereen respecteren.”

Regragui sluit zijn betoog af met een boodschap. “Je mag best blij zijn en je feest vieren, maar je moet andere mensen respecteren. Ik vind het niet leuk wat ik zag. Ik hoop dat de mensen genieten van de wedstrijd tegen Canada. Maar toon respect na de wedstrijd.” Donderdagmiddag speelt Marokko om 16.00 uur Nederlandse tijd de laatste cruciale groepswedstrijd tegen de Canadezen. Het elftal van Regragui is met vier punten begonnen aan Groep F van het WK.

Jos Hooiveld, analist in het programma Leeuwen van Voetbalzone, was dinsdag ook al niet te spreken over het gedrag van de relschoppers. “Dieptriest. De helden, waar die dag om moet draaien, zet je compleet in hun hemd. Degenen die aan die vernielingen meededen, hebben ook hun hele familie in het hemd gezet. Die moeten zich kapotschamen. Laten we vooropstellen: het is niet een hele grote groep. Maar die zetten wel die hele grote groep voor lul. Want dit wordt allemaal weer geassocieerd met de Marokkaanse gemeenschap, Dat is dood- en doodzonde.”