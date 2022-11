‘Ajax moet ruim elf miljoen euro per jaar betalen om Ziyech te halen’

Zondag, 27 november 2022 om 23:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:42

Khalid Sinouh adviseert Hakim Ziyech zo spoedig mogelijk naar Ajax te gaan, zo vertelt de zaakwaarnemer te gast in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Volgens de analyticus van dienst zouden de Amsterdammers circa elf miljoen euro per jaar moeten betalen om de 28-jarige rechtsbuiten te overtuigen van een overstap.

“Als je Ziyech kan tekenen, moet je dat gelijk doen, joh”, opent Sinouh na afloop van het door Marokko gewonnen WK-duel (0-2 tegen België) in de podcast. “Ik denk ook dat hij een mooie leeftijd heeft en hij past gewoon in Amsterdam. Hij voelt zich goed, hij wordt daar gewaardeerd en hij heeft daar ook zijn beste periode gehad. Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Wat mij betreft hoeft hij niet naar een topclub om daar de ‘maestro’ te zijn: dat kan ook in Amsterdam.”

De geschatte marktwaarde van Ziyech is circa twintig miljoen euro, terwijl de hangende rechtsbuiten momenteel een jaarsalaris van om en nabij de zes miljoen euro opstrijkt, zo weet de zaakwaarnemer. Sinouh verwacht dat Ajax de huidige arbeidsvoorwaarden van de aanvaller van Chelsea niet kan evenaren, maar dat de Amsterdammers wél op een andere manier kans maken om Ziyech te overtuigen. “Hij zal niet hetzelfde salaris kunnen opstrijken, maar Ajax kan hem compenseren met tekengeld. Dat doen ze met alle spelers.”

Ali Boussaboun en Khalid Sinouh discussiëren stevig bij Leeuwen

Sinouh zou Ziyech veel liever bij Ajax zien dan bij een topclub in het buitenland. “Weet je waarom? Bij Ajax wordt hij gewaardeerd. Je weet hoe belangrijk het is voor sommige spelers om die waardering te krijgen, want dan halen ze dan ook het hoogste rendement. Als hij weer bij een Europese topclub zou komen, dan moet hij zich wéér laten zien. Als hij naar Ajax zou gaan komt hij ook gewoon op zijn eigen plek te spelen. Daar heeft hij altijd het best gerendeerd. Ze missen ook nog zo’n speler bij Ajax.”

De analyticus verwacht dat Ziyech in Amsterdam zou kunnen rekenen op een jaarsalaris van vier tot vierenhalf miljoen euro, terwijl Ajax vijf miljoen euro per jaar zal moeten afschrijven als wordt uitgegaan van een totale transfersom van twintig miljoen euro. “Hoeveel tekengeld Ajax zou moeten betalen? Reken maar uit. Als zijn salaris van zes miljoen euro naar vierenhalf miljoen euro gaat, dan moet daar nog anderhalf miljoen per jaar bij. Dan betaal je in totaal elf miljoen per jaar als je hem voor vier jaar wil hebben. Geld is niet het probleem bij Ajax. De enige vraag is of ze het willen neerleggen voor hem. Ajax zijnde zou ik hem zo snel mogelijk halen. Het ontbreekt bij Ajax gewoon aan creativiteit voorin", besluit Sinouh.