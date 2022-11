Kroatië maakt eerste Canadese WK-treffer ongedaan en passeert België

Zondag, 27 november 2022 om 18:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:19

Kroatië heeft in Groep F van het WK uitstekende zaken gedaan. Het Balkanland deed dankzij doelpunten van Andrej Kramaric (tweemaal), Marko Livaja en Lovro Majer het vroege openingsdoelpunt van Alphonso Davies ongedaan: 4-1. Door de overwinning heeft de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic net als poulegenoot Marokko vier punten uit twee wedstrijden. De Kroaten hebben aan een punt tegen België genoeg om zich te plaatsen voor de knock-outfase, terwijl Canada, dat zijn eerste WK-doelpunt ooit maakte, is uitgeschakeld.

Kroatië begon ten opzichte van het 0-0 gelijkspel tegen Marokko met een wijziging in de ploeg. Livaja verving Nikola Vlasic, die in het vorige duel geblesseerd uitviel. Kramaric en Ivan Perisic assisteerden Livaja vanaf de vleugels, terwijl de grote namen Luka Modric, Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic het middenveld vormden. Aan de kant van Canada viel er eveneens een wijziging waar te nemen. Cyle Larin mocht het vanaf het begin laten zien. Dat betekende dat Junior Hoilett, die tegen België (1-0 nederlaag) nog in de basis stond, op de bank moest plaatsnemen.

Canada kende een absolute droomstart. Na 68 seconden wist Davies zijn ploeg op fraaie wijze op voorsprong te koppen na een goede voorzet van Tajon Buchanan. De Noord-Amerikanen speelden fris en frivool, maar zagen Kroatië langzamerhand het initiatief overnemen. Dat leidde tot een kans voor Livaja, die zijn poging recht op Milan Borjan af zag gaan. Luttele minuten later leek de gelijkmaker wel een feit te zijn, maar werd het doelpunt van Kramaric afgekeurd wegens buitenspel van de spits. Nadat Livaja opnieuw op Borjan stuitte, was het een minuut later wel raak. Perisic vond Kramaric met een slim steekpassje, die het leer in de verre hoek achter Borjan deed belanden: 1-1. Daar bleef het niet bij, want een minuut voor rust was Livaja dit keer wel trefzeker door de linkeronderhoek te vinden: 1-2.

Na rust besloot Canada-trainer John Herdman om Ismaël Koné en Jonathan Osorio in het veld te brengen. Laatstgenoemde was vrijwel direct dreigend met een knap schot, dat rakelings over ging. Aan de andere kant kreeg Kramaric op aangeven van Modric een uitgelezen kans om zijn tweede treffer te maken, maar de spits van Hoffenheim zag Borjan een uitstekende redding in huis hebben. Een knap schot van Jonathan David aan de andere kant kon onder de lat vandaan worden getikt door Dominik Livakovic. Kroatië bleef geduldig en kwam met zo'n twintig minuten te gaan op 3-1. Perisic had een fraaie voorzet in huis, die door Kramaric knap werd aangenomen. De spits kapte zijn directe tegenstander uit en plaatste de bal in de verre hoek: 3-1.

In de slotfase voorkwam Borjan met twee puike reddingen op inzetten van Perisic en Livaja erger. Canada probeerde via uitbraken nog wel in de buurt van het doel van Livakovic te komen, maar de Kroaten kwamen sterk voor de dag in het tweede bedrijf en lieten dat niet gebeuren. In de slotfase haalde succestrainer Dalic, die vier jaar geleden de WK-finale haalde met de Kroaten, Perisic, Modric en Kovacic naar de kant en was de wedstrijd gespeeld. De zes minuten aan blessuretijd brachten daar geen verandering meer in, ondanks een goed schot van Hoilett. Aan de andere kant kreeg Majer de bal na een vlotte uitbraak op een presenteerblaadje van Mislav Orsic: 4-1. Door dit resultaat en de eerdere overwinning van Marokko op België (2-0) ligt de groep nog volledig open.