Duur puntenverlies Union ondanks goal Doekhi; dramatische degradatie Hertha

Zaterdag, 20 mei 2023 om 17:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:21

1. FC Union Berlin heeft zaterdagmiddag een dure nederlaag geleden in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Urs Fischer verloor met 4-2 op bezoek bij TSG Hoffenheim, dat door de zege zeker is van handhaving. Het eerste doelpunt van Union werd gemaakt door Danilho Doekhi. Ondanks de nederlaag staat Union nog wel vierde, al heeft nummer vijf SC Freiburg evenveel punten. Tegelijkertijd kreeg Hertha BSC diep in de blessuretijd een tegendoelpunt tegen VfL Bochum (1-1), waardoor de eerste degradatie sinds 2012 een feit is.

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin 4-2

Union begon, zoals eigenlijk al verwacht kon worden, met Doekhi en Sheraldo Becker in de basis. Becker scoorde dit seizoen al elf keer in de Bundesliga, en is daarmee clubtopscorer van de club uit Berlijn. Aan de kant van Hoffenheim zat voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg, die door de Duitse club wordt gehuurd van OGC Nice, op de bank. Angeliño (voormalig NAC Breda en PSV) stond wel in de basis.

In de eerste helft ontbrak het aan grote kansen, maar was met name Hoffenheim behoorlijk effectief. Nadat Kevin Akpoguma van afstand net naast had geschoten, kwam de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. Verdediger Diogo Leite wilde de bal terugkoppen op doelman Frederik Rønnow maar miste de bal compleet. Ihlas Bebou kon de bal onderscheppen, omspeelde Rønnow en scoorde: 1-0.

Ruim tien minuten later werd het ook nog 2-0, en opnieuw was het Leite die in de fout ging. De verdediger maakte in het eigen strafschopgebied een overtreding op Christoph Baumgartner, waarna de toegekende penalty werd benut door Andrej Kramaric. Vlak voor rust deed Union nog wel iets terug via Doekhi, die via onderkant lat een corner binnen kon koppen. Het vijfde Bundesliga-doelpunt voor de Nederlander dit seizoen.

In de tweede helft waren de bezoekers met name via Becker meermaals dicht bij de 2-2. Na tien minuten in de tweede helft vloog een dropkick van de aanvaller nét over, even later faalde hij oog in oog met doelman Oliver Baumann. In de slotfase was Becker ook nog dicht bij een goal met een voorzet die er bijna invloog, maar Baumann bracht redding. Vlak voor tijd besliste Kramaric het duel door na uitstekend voorbereidend werk van Munas Dabbur binnen te tikken: 3-1. Daar zou het overigens niet bij blijven, want in de blessuretijd zorgde Aïssa Laïdouni nog voor de 3-2, waarna Dabbur de marge uit een counter weer op twee bepaalde. Zodoende verzekerde Hoffenheim zich van nog een jaar Bundesliga-voetbal, terwijl Union dure punten liet liggen.

Hertha BSC - VfL Bochum 1-1

Hertha leek lang op weg naar een 1-0 zege, waardoor handhaving tot op de laatste dag een mogelijkheid zou blijven. Die droom werd in minuut 90+4 echter bruut verstoord door de gelijkmaker van Keven Schlotterbeck. Beide ploegen kregen in de eerste helft kansen op de openingstreffer, maar onder meer Philipp Hofmann (Bochum) en Dodi Lukebakio (Hertha) ontbrak het aan het benodigde geluk. Lukebakio zag bovendien nog een treffer worden afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar zijn goal. Na rust viel het verlossende doelpunt alsnog, toen Lucas Tousart raak wist te koppen uit een hoekschop. Hertha leek zodoende zijn laatste strohalm te grijpen, maar diep in blessuretijd kopte Schlotterbeck de thuisploeg in rouw.

Diep in de blessuretijd pakt Bochum een punt bij Hertha, waardoor het doek is gevallen voor de thuisclub. Voor Bochum kan dit punt cruciaal zijn om nog een jaar op het hoogste niveau uit te komen.